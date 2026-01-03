Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Тейке в популярный бар пробрался грабитель; кражу упростил ключ, оставленный в кассе 0 803

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: На Тейке в популярный бар пробрался грабитель; кражу упростил ключ, оставленный в кассе
ФОТО: скриншот видео TV3

Праздничные выходные выдались тревожными для владельцев кафе "Ezītis miglā" и "Alus darbnīca" в районе Тейки. Обе заведения были ограблены — с разницей в четыре дня. Владельцы до сих пор размышляют, кто мог это сделать, и выдвигают версии, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Непосредственно перед Рождеством поздним вечером владелец кафе "Ezītis miglā" Кристап получил звонок от охранника — кто-то проник в его заведение.

"Обнаружено взломанное помещение. Я поехал на место, по дороге смотрел записи с камер — ничего не было видно. Двери были взломаны и повреждены. Вместе с охранником зашли внутрь, осмотрели все углы, чтобы убедиться, что никто не остался. Обнаружили, что касса ограблена", — рассказал Кристап.

Прибывшей на место полиции он передал видеозаписи и составил протокол. Просматривая записи, Кристап смог проследить действия грабителя.

Мужчина около четырёх минут ходил вокруг бара, пока, как предполагает Кристап, с помощью монтировки не взломал дверь для персонала. Затем он подошёл к кассе, быстро её опустошил, унеся с собой 150 евро, и исчез, не замеченный никем.

Спустя несколько дней кража произошла и в "Alus darbnīca Teika", расположенной всего в нескольких метрах. Её владелец также получил ранним утром звонок от охранника — около пяти часов.

В кассе "Alus darbnīca" на тот момент находилась немного большая сумма, чем в "Ezītis miglā", и грабителю вновь удалось скрыться. Стоит отметить, что в обоих случаях охранники не успели прибыть вовремя — до поимки преступника не хватило одной минуты. Владельцы размышляют, связаны ли эти ограбления между собой и мог ли это быть один и тот же человек.

"Одежда, конечно, разная. Но у людей может быть разная одежда. Трудно сказать. По движениям тела — похоже. Углы камер разные, так что вполне возможно, что это один и тот же человек, но может быть и два разных", — рассуждает Кристап.

В случае с "Alus darbnīca" грабитель достал ключ от кассы из ящика и легко её открыл. В "Ezītis miglā" взлом был ещё проще — ключ уже находился в замке, и мужчине оставалось лишь его повернуть, чтобы получить доступ к деньгам.

Оценивая случившееся, Кристап признаёт, что в будущем необходимо будет больше внимания уделить безопасности кассового аппарата и обязательно проверять, чтобы на ночь в нём не оставалось денег.

"Мы получили серьёзный урок. Читал комментарии в интернете, что нельзя оставлять разменные деньги в кассе — да, это наша ошибка, я признаю. Но впредь мы так делать не будем", — отметил он.

Сотрудники и владельцы обоих заведений поддерживают хорошие отношения, и Кристап рассказал, что они обязательно обсудят происшествия с соседями. Оба владельца надеются, что с помощью полиции и видеоматериалов удастся поймать виновного или виновных.

TV3

Читайте нас также:
#полиция #преступность #безопасность #кафе #ограбление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Олег Дерипаска живёт и работает в России, а вот Олег Тиньков предпочитает делать громкие заявления за бугром. Иконка видео
Изображение к статье: Мужчину обвиняют в попытке изнасилования и убийства сожительницы
Изображение к статье: Прокуратура требует двух лет тюрьмы для лжесотрудника налоговой
Изображение к статье: Полиция ищет различных инспекторов. Какую зарплату обещают

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире
Изображение к статье: Не проблема: как долго таракан может обходиться без головы и что этому способствует
В мире животных
Изображение к статье: Можно ли повторно заваривать чай? Вредно ли это для здоровья?
Еда и рецепты
Изображение к статье: В Латвии риску бедности подвергаeтся половина женщин старше 65
Наша Латвия
Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео