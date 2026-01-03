Праздничные выходные выдались тревожными для владельцев кафе "Ezītis miglā" и "Alus darbnīca" в районе Тейки. Обе заведения были ограблены — с разницей в четыре дня. Владельцы до сих пор размышляют, кто мог это сделать, и выдвигают версии, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Непосредственно перед Рождеством поздним вечером владелец кафе "Ezītis miglā" Кристап получил звонок от охранника — кто-то проник в его заведение.

"Обнаружено взломанное помещение. Я поехал на место, по дороге смотрел записи с камер — ничего не было видно. Двери были взломаны и повреждены. Вместе с охранником зашли внутрь, осмотрели все углы, чтобы убедиться, что никто не остался. Обнаружили, что касса ограблена", — рассказал Кристап.

Прибывшей на место полиции он передал видеозаписи и составил протокол. Просматривая записи, Кристап смог проследить действия грабителя.

Мужчина около четырёх минут ходил вокруг бара, пока, как предполагает Кристап, с помощью монтировки не взломал дверь для персонала. Затем он подошёл к кассе, быстро её опустошил, унеся с собой 150 евро, и исчез, не замеченный никем.

Спустя несколько дней кража произошла и в "Alus darbnīca Teika", расположенной всего в нескольких метрах. Её владелец также получил ранним утром звонок от охранника — около пяти часов.

В кассе "Alus darbnīca" на тот момент находилась немного большая сумма, чем в "Ezītis miglā", и грабителю вновь удалось скрыться. Стоит отметить, что в обоих случаях охранники не успели прибыть вовремя — до поимки преступника не хватило одной минуты. Владельцы размышляют, связаны ли эти ограбления между собой и мог ли это быть один и тот же человек.

"Одежда, конечно, разная. Но у людей может быть разная одежда. Трудно сказать. По движениям тела — похоже. Углы камер разные, так что вполне возможно, что это один и тот же человек, но может быть и два разных", — рассуждает Кристап.

В случае с "Alus darbnīca" грабитель достал ключ от кассы из ящика и легко её открыл. В "Ezītis miglā" взлом был ещё проще — ключ уже находился в замке, и мужчине оставалось лишь его повернуть, чтобы получить доступ к деньгам.

Оценивая случившееся, Кристап признаёт, что в будущем необходимо будет больше внимания уделить безопасности кассового аппарата и обязательно проверять, чтобы на ночь в нём не оставалось денег.

"Мы получили серьёзный урок. Читал комментарии в интернете, что нельзя оставлять разменные деньги в кассе — да, это наша ошибка, я признаю. Но впредь мы так делать не будем", — отметил он.

Сотрудники и владельцы обоих заведений поддерживают хорошие отношения, и Кристап рассказал, что они обязательно обсудят происшествия с соседями. Оба владельца надеются, что с помощью полиции и видеоматериалов удастся поймать виновного или виновных.

TV3