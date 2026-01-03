Прокуратура предложила назначить двухлетний тюремный срок мужчине, который с целью мошенничества выдавал себя за налогового инспектора, сообщает LETA со ссылкой на прокуратуру.

В рамках процедуры досудебного соглашения Восточнолатгальская прокуратура направила в суд уголовное дело против лица, обвиняемого в мошенничестве, совершённом в составе организованной группы. С обвиняемым заключено соглашение о признании вины и наказании, которое ещё должно быть утверждено судом. В соответствии с соглашением прокурор просит суд приговорить обвиняемого к двум годам лишения свободы.

Обвиняемый, откликнувшись на предложение некоего лица, приехал из Германии в Латвию, таким образом присоединившись к деятельности организованной группы, созданной с целью совершения мошенничеств.

В мошеннических действиях участвовали как минимум четыре человека, каждый из которых, согласно заранее распределённым ролям, выполнял свою задачу.

Обвиняемый должен был выдавать себя за налогового инспектора по имени Дмитрий, чтобы ввести в заблуждение и с обманом получить денежные средства у потерпевшего, а затем по указанию руководителя группы передать их другому участнику. За это обвиняемому пообещали выплатить 5% от переданной суммы.

Осуществляя преступный умысел, один из членов группы, уголовное дело против которого выделено в отдельное производство, в августе 2025 года неоднократно звонил потерпевшему и, вводя его в заблуждение, сознательно сообщил ложную информацию о том, что хранение наличных денег дома является незаконным, деньги необходимо задекларировать, иначе будет начат уголовный процесс и проведён обыск, в ходе которого вся наличность будет изъята.

Потерпевший пояснил, что хранит наличные дома. Звонивший сообщил, что за деньгами придёт человек по имени Дмитрий, который назовёт пароль, и именно ему необходимо отдать все наличные для декларирования. Потерпевшего также попросили назвать адрес проживания, персональный код и код от двери в подъезд. Потерпевший поверил услышанному и, будучи введённым в заблуждение относительно необходимости декларировать хранимую дома наличность, согласился передать её прибывшему человеку.

Потерпевший передал обвиняемому заранее подготовленные деньги — 4260 евро.

Полученный у потерпевшего пакет с выманенными деньгами обвиняемый положил в сумку и на такси уехал с места происшествия, чтобы передать деньги другому участнику группы.

На шоссе автомобиль был остановлен полицией, обвиняемого доставили в участок, где деньги были изъяты.

Дело для утверждения заключённого соглашения направлено в Латгальский районный суд.