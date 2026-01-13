Сгоревшая ёлка уничтожила часть квартиры, расположенной на 15-м этаже многоквартирного дома.

Одна из жительниц — Алла — пришла, чтобы оценить масштаб разрушений. Она также рассказала, как начался пожар:

"Я была на кухне и услышала только, что что-то горит. Тогда я побежала туда с мокрым полотенцем. Ёлка уже вспыхнула. Полицейские посмотрели и сказали, что, возможно, было короткое замыкание, потому что обгорело место, где находится выключатель. У нашей ёлки не было никаких гирлянд".

Семья не украшает ёлку огоньками, так как маме мужа больше нравятся другие украшения, и потому они считают, что озвученная следствием версия о розетке — это и есть настоящая причина возгорания. К сожалению, муж Аллы сейчас нуждается в лечении: он пытался спасти из горящей квартиры любимца семьи — лабрадора, который к тому моменту уже сам выбежал из помещения.

"Ну, все живы, мой муж в больнице с обожжённым лицом. Да, мы бежали, у меня только волосы и брови обгорели, потому что мы бежали с собакой. Горело, нужно было быстро уходить. Но чем тушить? Всё было в дыму. Даже нельзя было добраться до этого аппарата, всё было в дыму. Но когда мы вывели собаку вниз, потому что уже нечем было дышать, пожарные уже подъехали, и мы показали, где горит. Они прибыли очень быстро", — рассказывает Алла.

Она говорит, что сейчас её семья временно живёт у знакомых. В данный момент была бы очень полезна помощь со стороны неравнодушных, чтобы как можно скорее вернуться к обычному образу жизни. Если у вас есть возможность помочь пострадавшей семье, свяжитесь с Аллой по телефону 29332253.

TV3