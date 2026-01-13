Baltijas balss logotype
Зимой нет оснований ругать медленных водителей — низкая скорость предупреждает о риске 2 630

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зимой нет оснований ругать медленных водителей — низкая скорость предупреждает о риске
ФОТО: LETA

Скользкие дороги и плохая видимость во время снегопада — лишь некоторые из факторов, которые нужно учитывать, садясь за руль зимой. В этом году уже произошло несколько трагических аварий, одна из которых — на шоссе Вентспилса, где в воскресенье в результате ДТП с участием шести автомобилей погибли три человека. Причинами аварии могли стать сразу несколько факторов, отметил в интервью передаче TV3 «900 секунд» эксперт по безопасности дорожного движения из CSDD Оскар Ирбитис.

«В воскресенье погодные условия действительно были сложными. Погода постоянно менялась. Когда я ехал к месту аварии из Саласпилса, погода существенно изменилась примерно пять раз. В одном месте дороги были чистыми и сухими, в другом — заметёнными снегом, в третьем — скользкими. Поэтому водителю нужно быть готовым реагировать на изменения. Кроме того, время от времени шёл снег, и это делало дорогу ещё более скользкой. Даже если дорога обработана противогололёдными средствами, снег их разбавляет, и наледь образуется гораздо быстрее, особенно там, где может разгуляться ветер», — прокомментировал Ирбитис.

На вопрос, что водителям следует учитывать зимой, например, если впереди едущий автомобиль внезапно замедляется или движется медленно, Ирбитис ответил: «Одно из универсальных правил безопасности на дорогах — это думать. Если впереди идущий начинает ехать медленно, зимой, скорее всего, с дорогой что-то не так. […] Если летом мы можем поругать медленных водителей, то зимой у нас нет на это оснований. Сейчас погодные условия очень изменчивые, и людям нужно вовремя реагировать».

TV3

#погода #зима #трагедия
  • AZ
    Aleks Zin
    13-го января

    В любом случае поедете так, как едет водитель впереди. Ну или Кемери вам в помощь. Обгоняйте.

    7
    11
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    13-го января

    основания есть всегда. это либо здоровье плохое - глухой, слепой, уставший, тормознутый, либо машина технически не приспособлена к движение зимой, покрышки, стеклочистители, мутные фары и тп... в обоих случаях таким не место на дорогах общегопользования.

    8
    23

