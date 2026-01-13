Скользкие дороги и плохая видимость во время снегопада — лишь некоторые из факторов, которые нужно учитывать, садясь за руль зимой. В этом году уже произошло несколько трагических аварий, одна из которых — на шоссе Вентспилса, где в воскресенье в результате ДТП с участием шести автомобилей погибли три человека. Причинами аварии могли стать сразу несколько факторов, отметил в интервью передаче TV3 «900 секунд» эксперт по безопасности дорожного движения из CSDD Оскар Ирбитис.

«В воскресенье погодные условия действительно были сложными. Погода постоянно менялась. Когда я ехал к месту аварии из Саласпилса, погода существенно изменилась примерно пять раз. В одном месте дороги были чистыми и сухими, в другом — заметёнными снегом, в третьем — скользкими. Поэтому водителю нужно быть готовым реагировать на изменения. Кроме того, время от времени шёл снег, и это делало дорогу ещё более скользкой. Даже если дорога обработана противогололёдными средствами, снег их разбавляет, и наледь образуется гораздо быстрее, особенно там, где может разгуляться ветер», — прокомментировал Ирбитис.

На вопрос, что водителям следует учитывать зимой, например, если впереди едущий автомобиль внезапно замедляется или движется медленно, Ирбитис ответил: «Одно из универсальных правил безопасности на дорогах — это думать. Если впереди идущий начинает ехать медленно, зимой, скорее всего, с дорогой что-то не так. […] Если летом мы можем поругать медленных водителей, то зимой у нас нет на это оснований. Сейчас погодные условия очень изменчивые, и людям нужно вовремя реагировать».

TV3