Во вторник спасатели помогли двум детям, которые находились на льду Даугавы в Риге, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

С помощью спасательной доски дети были доставлены на берег и переданы сотрудникам Муниципальной полиции.

ГПСС призывает родителей и образовательные учреждения обсудить с детьми правила безопасности у водоёмов, поскольку такая крупная река, как Даугава, в это время ещё не полностью покрыта льдом. Дети не могут объективно оценить толщину и прочность льда, поэтому даже в кажущихся безопасными местах существует высокий риск провалиться под лёд.

Ледяной покров на водоёмах формируется неравномерно — он может быть толще у берегов, а в центре водоёма — тоньше. Кроме того, лёд будет тоньше в местах с течением, подводными источниками, притоками, камышами, у мостовых переходов. Также выпавший местами снег может создать обманчивое впечатление, что лёд достаточно толстый, чтобы выдержать вес человека. Поэтому даже при продолжительном периоде низких температур ледяной покров остаётся неравномерным, и риск провалиться сохраняется, подчёркивают спасатели.

За прошедшие сутки служба получила 47 вызовов — 11 на тушение пожаров, 22 на спасательные работы, а 14 вызовов оказались ложными.