В социальных сетях распространяются фальшивые рекламные материалы и публикации, в которых используются имя и фотографии ушедшего из жизни супруга бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги — Иманта Фрейбергса, с целью обмана людей и выманивания денег, пишет tv3.

"Эти записи недостоверны, наша семья не имеет к ним никакого отношения. Просим их не распространять и ни в коем случае не совершать никаких платежей", — заявила Вайра Вике-Фрейберга в соцсетях.

Единственная официальная возможность почтить память Иманта Фрейбергса — через Фонд Витолса.

Бывший президент призывает сообщать о мошеннических записях в “Facebook” и блокировать профили, которые их распространяют.

Как сообщалось ранее, 1 января 2026 года ушёл из жизни латвийский учёный в области информатики, супруг бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги Имант Фрейбергс (12.03.1934 – 01.01.2026).

tv3.lv