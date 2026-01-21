Масштабное строительство не может привести ни к снижению преступности, ни к росту общественной безопасности.

Правительство утвердило государственную программу «Обеспечение правопорядка» на 2026–2030 годы. Программа представляет собой масштабный инфраструктурный проект, ориентированный на строительство и реконструкцию объектов МВД, внутренних войск и уголовно-исполнительной системы за счет бюджета. Представитель объединения BELPOL Владимир Жигарь в комментарии «Белсату» заявил, что такая программа не имеет прямого отношения к общественной безопасности.

В приоритете – внутренние войска

На реализацию программы планируется направить Br 571,1 млн. Все средства будут выделяться из республиканского бюджета, при этом наибольшие объемы финансирования приходятся на конец пятилетки. В 2029 году расходы превысят Br 129 млн, а в 2030 году – Br 151 млн.

Финансирование распределено между тремя структурами системы МВД, каждое из которых получило собственный перечень строительных проектов.

На органы внутренних дел предусмотрено Br 223,7 млн, на внутренние войска – Br 250,4 млн, на Департамент исполнения наказаний – Br 97 млн. рублей. В результате внутренние войска получают наибольший объем средств, превышающий финансирование всей инфраструктуры «гражданской» милиции.

Изоляторы, казармы и ведомственные комплексы

Запланировано строительство изолятора временного содержания Пинского ГОВД, новых комплексов зданий Петриковского, Сморгонского и Климовичского РОВД, а также комплекса зданий отдела ГАИ в Бобруйске.

В Минске предусмотрено строительство учебного корпуса и общежитий Академии МВД, административно-учебного комплекса и общежитий учебного центра МВД в деревне Горани, а также административно-бытового здания с жилым фондом, тиром и актовым залом. Отдельные проекты, включая здание Московского РУВД Минска и пункт регистрации автотранспорта и приема экзаменов на право управления транспортными средствами, на данном этапе ограничиваются разработкой проектно-сметной документации с переносом основного строительства за пределы 2030 года.

Самый масштабный и затратный блок программы связан с внутренними войсками МВД. Он включает строительство новых объектов и реконструкцию существующей инфраструктуры. В Минске и Минской области запланировано возведение зданий и сооружений различного назначения, в том числе на проспекте Независимости и в районе населенного пункта Околица, а также реконструкция военных городков учебного центра «Воловщина» и нескольких воинских частей. Аналогичные проекты предусмотрены в Витебске, Полоцке и Барановичах. Кроме того, в программе запланирована реконструкция объектов автопарка внутренних войск в Гомеле и строительство инфраструктуры для специализированного автомобильного транспорта в Минске. Именно на эти объекты приходится наибольшая доля бюджетных средств в рамках всей программы.

В уголовно-исполнительной системе программа предусматривает конкретные строительные и реконструкционные проекты. Речь идет о строительстве и реконструкции объектов хозяйственного назначения на территории исправительной колонии ИК-3 в поселке Витьба Витебского района, включая производственный корпус, а также о реконструкции инженерных средств охраны в запрещенных зонах этой колонии. Кроме того, запланирована реконструкция здания медицинской части на территории ЛТП №8 в Ивацевичах, реконструкция комплекса зданий и сооружений с переоборудованием здания школы под специализированное общежитие на территории ЛТП №9 в Витебске, а также реконструкция комплекса зданий со строительством специализированного общежития на территории ЛТП №5 в Новогрудском районе.

Ключевой показатель эффективности программы сформулирован как степень приведения материально-технической базы МВД в соответствие с установленными требованиями. Он измеряется количеством завершенных строительных объектов и уровнем освоения средств, а не динамикой преступности, уровнем общественной безопасности или соблюдением прав граждан. Методика оценки эффективности подробно описывает финансовые и строительные параметры, но не включает социальных или правозащитных индикаторов.

Фактически программа «Обеспечение правопорядка» сводит само понятие правопорядка к наличию зданий, казарм, изоляторов и охраняемых объектов. Документ не содержит мер, направленных на профилактику правонарушений, изменение практик работы силовых структур или восстановление доверия общества. По сути, речь идет не о правопорядке в общественном смысле, а о дальнейшем укреплении и расширении силовой инфраструктуры государства.

«Людям устроят невыносимые условия в любом, даже новом или отремонтированном изоляторе»

Представитель объединения BELPOL Владимир Жигарь считает, что называть утвержденный документ программой «Обеспечения правопорядка» некорректно.

По его словам, содержание программы не имеет прямого отношения ни к общественной безопасности, ни к профилактике правонарушений.

«Это вообще даже близко не лежит к обеспечению общественного порядка. То, что они называют это так, – их право, но никакого реального влияния на правопорядок такие меры не оказывают и оказывать не могут», – отмечает он.

Жигарь подчеркивает, что основной акцент сделан на ремонтах, строительстве изоляторов временного содержания, казарм и другой ведомственной инфраструктуры, что относится скорее к «внутренней кухне» силовых структур, а не к работе с обществом.

Если говорить о современных программах правопорядка, поясняет эксперт, в них обычно закладываются совсем другие элементы: обучение и переподготовка сотрудников, внедрение современных технологий, систем видеонаблюдения, профилактическая работа с населением.

Отдельное внимание Жигарь обращает на распределение средств, где внутренние войска получают больше финансирования, чем вся инфраструктура органов внутренних дел. По его мнению, это отражает реальные приоритеты государства. Формально такие расходы могут обосновываться тем, что внутренние войска и подразделения вроде ОМОНа задействуются в охране общественного порядка, однако на практике это выглядит сомнительно.

«Можно сколько угодно писать в рапортах, что хорошие казармы делают сотрудников более собранными и подготовленными. Звучит это, мягко говоря, странно, но, зная беларусскую милицию, я этому не удивлен», – говорит он.

Само по себе масштабное строительство, подчеркивает эксперт, не может привести ни к снижению преступности, ни к росту общественной безопасности.

«Важно понимать, в какой ситуации находится Беларусь: ставка делается именно на силовую инфраструктуру, и упор делается именно на это», – отмечает он.

По его словам, даже возможные улучшения условий содержания в новых или отремонтированных изоляторах не меняют сути происходящего.

«Если говорить об ИВС, то в теории это может повлиять на бытовые условия. Но если речь идет о политически мотивированных делах, то при необходимости людям устроят невыносимые условия в любом, даже новом или отремонтированном изоляторе», – резюмирует Жигарь.