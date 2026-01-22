Baltijas balss logotype
Прокурор требует 18 лет тюрьмы для убийцы бизнесмена и политика Любки 2 566

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.01.2026
LETA
Изображение к статье: Прокурор требует 18 лет тюрьмы для убийцы бизнесмена и политика Любки
ФОТО: Unsplash

В прениях в Латгальском окружном суде в Даугавпилсе прокурор потребовал приговорить Игоря Хаита, обвиняемого в убийстве предпринимателя и политика Андриса Любки, к 18 годам и шести месяцам лишения свободы и пробационному надзору на три года.

Хаит 1975 года рождения обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в приобретении, владении, ношении, перевозке или реализации огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.

Константин Белокуров 1991 года рождения, который подвозил Хаита с места преступления, обвиняется в соучастии в убийстве при отягчающих обстоятельствах и в краже сумки из машины Любки. Его дело выделено отдельно, судебный процесс продолжается.

Максимальное наказание за убийство при отягчающих обстоятельствах - пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, Любка был убит 17 ноября 2023 года несколькими выстрелами перед торговым центром в Резекне. Хаит был задержан по подозрению в совершении убийства через несколько часов после его совершения.

По версии обвинения, мотивом преступления стал словесный конфликт на бытовой почве, возникший между Любкой и супругой Хаита на парковке другого магазина в тот же день.

После убийства стрелок покинул место происшествия на автомобиле "Volkswagen Touareg", за рулем которого находился Белокуров. Орудие убийства не было найдено.

#Резекне #криминал #Латвия #прокурор #судебный процесс
  • Д
    Дед
    22-го января

    Любка избивал Хаита. У суда нет ни оружия, ни свидетелей, кто убил. На записи с камер видно, что Хаит лежит на земле после удара Любки и потом Любка просто падает. Ни оружия , ни кто стрелял не понятно. Доказательств нет, а суд пытается без доказательств обвинить Хаита.

    11
    4
  • Д
    Дед
    Дед
    22-го января

    Кстати, конфликт был не на бытовой почве, а национальной. Любка кричал, чтобы русские выметались из Латвии и евреев добить, что не сделали латыши в 40х годах.

    11
    3

