В прениях в Латгальском окружном суде в Даугавпилсе прокурор потребовал приговорить Игоря Хаита, обвиняемого в убийстве предпринимателя и политика Андриса Любки, к 18 годам и шести месяцам лишения свободы и пробационному надзору на три года.

Хаит 1975 года рождения обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в приобретении, владении, ношении, перевозке или реализации огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.

Константин Белокуров 1991 года рождения, который подвозил Хаита с места преступления, обвиняется в соучастии в убийстве при отягчающих обстоятельствах и в краже сумки из машины Любки. Его дело выделено отдельно, судебный процесс продолжается.

Максимальное наказание за убийство при отягчающих обстоятельствах - пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось, Любка был убит 17 ноября 2023 года несколькими выстрелами перед торговым центром в Резекне. Хаит был задержан по подозрению в совершении убийства через несколько часов после его совершения.

По версии обвинения, мотивом преступления стал словесный конфликт на бытовой почве, возникший между Любкой и супругой Хаита на парковке другого магазина в тот же день.

После убийства стрелок покинул место происшествия на автомобиле "Volkswagen Touareg", за рулем которого находился Белокуров. Орудие убийства не было найдено.