В среду въезд в Латвию был запрещён пятерым иностранцам, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране (ГПО).

В пункте пограничного контроля Терехово въезд был отказан двум гражданам Беларуси и одному гражданину Украины, поскольку у них не было действующих виз и видов на жительство. В пункте пограничного контроля аэропорта "Рига" въезд был запрещён гражданину Таджикистана, на которого распространяется запрет на въезд и пребывание на территории стран Шенгенской зоны.

В пункте пограничного контроля Гребнево по соображениям безопасности был отказан во въезде ещё одному гражданину Беларуси.

Все лица были возвращены в страны выезда.

Также в пунктах пограничного контроля Терехово, Патерниеки и аэропорта "Рига" были выявлены два гражданина Узбекистана и один гражданин России, нарушившие условия пребывания в странах Шенгенской зоны. Все они привлечены к административной ответственности.

В аэропорту "Рига" был также задержан гражданин Латвии, выезжающий в Великобританию, чей проездной документ оказался недействительным для поездки в эту страну. Ему было отказано в выезде из Латвии.

При проведении мероприятий по контролю иммиграции внутри страны были выявлены нарушения правил въезда или пребывания у одного гражданина России, одного гражданина Литвы, одного гражданина Гамбии и одного гражданина Сомали.

Кроме того, за нарушения в сфере эксплуатации транспортных и плавательных средств пограничники привлекли к административной ответственности или запретили пересечение границы 14 лицам: шести гражданам Беларуси, двум — Латвии, двум — Казахстана, а также по одному — Румынии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Также в пункте пограничного контроля Терехово был выявлен гражданин Узбекистана, выезжавший из Латвии на грузовике с прицепом, который предъявил пограничникам поддельный техосмотр узбекистанского прицепа. Он привлечён к административной ответственности.

21 января попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы зафиксировано не было.