Финляндия будет сажать за пророссийские высказывания 9 1480

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Это было недавно - это было давно.

Это было недавно - это было давно.

"Систематическое оказание влияния на процесс принятия решений... от имени иностранного государства с целью причинения вреда".

После развязанной РФ войны в Украине Эстония выслала более 20 проживавших в стране пророссийских активистов. Депортации происходили по инициативе полиции безопасности, а полицейские и пограничная служба непосредственно отвечали за осуществление. Некоторые из депортированных родились в Эстонии, другие прожили в стране долгое время. Перед высылкой у них были отозваны виды на жительство.

В Финляндии оказалось затруднительно получить от властей подробную информацию даже о том, проводились ли аналогичные депортации, то есть высылались ли из страны российские граждане за прокремлёвскую деятельность во время войны.

Специалист по связям с общественностью полиции безопасности Supo Анни Лехтонен сообщила лишь, что ведомство направляло в Миграционную службу заявления по поводу аннулирования ВНЖ и депортаций.

– Но, к сожалению, мы не можем комментировать количество заявлений по различным категориям или гражданство этих лиц, – заметила Лехтонен.

В 2023 году Supo вынесло 50 негативных заключений в Migri по вопросам национальной безопасности. Половина из них касалась российских граждан. Однако в ведомстве не раскрывают, какую именно угрозу национальной безопасности представляют эти лица.

Yle также обратилось в финскую иммиграционную службу с вопросом о депортациях россиян по соображениям национальной безопасности. В службе отметили, что не могут предоставить ”информацию о решениях по депортации с такой степенью точности”.

В Supo сообщили Yle, что Россия оказывает разнообразное и широкомасштабное влияние в различных европейских странах, но Финляндия не является её главной целью.

– В финском сегменте интернета и СМИ практически не публиковалась поддержка развязанной РФ войны или другая пророссийская пропаганда. Это объясняется тем, что война в Украине осуждается в финском обществе, – считает Лехтонен.

Финляндия при этом сейчас стремится к более эффективным средствам борьбы с информационным воздействием. Министерство юстиции в настоящее время работает над законопроектом, криминализирующим оказание помощи иностранной разведывательной службе, в том числе, в сфере информационного воздействия.

– Цель Supo в том, чтобы у нас была возможность наказывать за систематическое распространение ложной информации, когда нарушитель сознательно действует от имени иностранной разведывательной службы, – добавила Лехтонен.

Эксперт Министерства юстиции Венера Махмуд, в свою очередь, рассказала, что законопроект в настоящее время находится на стадии подготовки.

Основой для законодательного проекта служит пункт правительственной программы: ”Систематическое оказание влияния на процесс принятия решений в Финляндии от имени иностранного государства с целью причинения вреда, а также распространение ложной информации о процессе принятия решений в Финляндии <... > будут криминализированы”.

Yle запросило у Махмуд два уточнения.

Что на практике будет означать фраза ”от имени иностранного государства”? Должна ли быть доказанная связь, например, со службой разведки другой страны, или будет достаточно опубликовать в социальных сетях пост, содержание которого соответствует внешней политике враждебного государства. А какое также максимальное наказание будет предусмотрено за эти действия?

По словам Махмуд, никаких дополнительных подробностей о законопроекте сейчас сообщить не получится.

Читайте нас также:
#пропаганда #Финляндия #Украина #разведка #безопасность #депортация #национальная безопасность #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(9)
  • С
    Сарказм
    24-го января

    Об чем визг у ваты? Граждан РФ, приехавших в чужую страну и распространяющих там кремлевские бредни, финны собираются послать за русским военным кораблем с ускорением под зад? Ну молодцы, а в чем собственно проблема? Приехал из родной говени, сиди тихо, низко кланяйся, что впустили и цивилизуйся. А если не хочешь, более того, тащишь скрепное варварство с исторической родины в чужой дом и пытаешься првератить какое-нибудь уютное Тампере в свой усть-зажопинск - ну так будь добр возвращайся в родной сортир и наслаждайся рашнхтонью в оригинале. Что не так?

    4
    14
  • VS
    Vad Sorry
    24-го января

    Демократия:))) Её уже нет!!!! Уже страшно высказывать свое мнение

    16
    2
  • Пп
    Прожектор перестройки
    24-го января

    Доброму...А из какого сортира ты пишешь? Где ты прячишь свою трусливую, майданутую задницу? Чего родину не защищаешь ?Дезертируешь ...ссыкло.

    16
    4
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Прожектор перестройки
    25-го января

    Что у вас за манера (или из-за скудоумия своего) не хватает ума подумать и сделать вывод, что те кто не поддерживают Русский мир в своей стране, и против войны ,необязательна украинцы. Я с ДОБРЫМ абсолютно согласен и вполне разделяю его мнение, но я украинцем не являюсь, я коренной рижанин с рождения и фиг знает с какого поколения Пра, Пра, Пра, Пра.. Я по факту живу тут дольше чем большинство писак с BB.Обоснуй что он с Украины и чтото там защищать должен, или высрал а аргументировать не можешь, как и большинство тут?. У вас же кремледр....в, все кто против сразу хохол!

    2
    10
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го января

    И эти люди рассказывают страшные сказки про сталинскую диктатуру! "Стотыщпитьсотмильёнов" замученных лично Сталиным! Да блин, настоящие "кровавые борщевики" сейчас у власти в насквозь отдемокраченных т.наз. "странах"...

    39
    1
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    24-го января

    Тебя лично замучили власти Латвии?Из каких застенков ты пишешь?

    4
    20
  • Д
    Дед
    24-го января

    Нормальные законы, чисто демократическое государство. Какой то чинуша решит, что слова человека указывают на поддержку России, и этого достаточно, чтобы начались санкции. Зная, латышские суды, так можно обвинить любого, кому не нравится вороватое поведение властей. Если в Латвии примут, что то подобное, сажать могут 90% населения, потому как поддерживают власть, только 10%

    50
    2
  • Д
    Добрый
    Дед
    24-го января

    Десять вечно недовольных всем рашистских совков,пишущих под статьями ВВ комментарии и 50-60 ставящим им лайки и есть 90%населения недовольных всеми действиями руководства Латвии?Псковская область давно заждалась. Добро пожаловать. Каждому переселенцу из Латвии подарок -по кукле в виде путлера. Через пару месяцев пригодится.

    2
    26
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Дед
    25-го января

    Как насчёт того кто поддерживает и не поддерживает власть, я не знаю так как в отличие от вас я не статист, чтобы там про какие-то % говорить(то что неподерживают многие то это да) но то что в Латвии много людей в том числе не поддерживающих Россию это факт и их немало, думаю даже больше чем кремледр.... в, лично в моём кругу их 8\10 точно есть. А вот по поводу того, что ты живёшь в другой стране (а если ты ещё и приезжий) но при этом орущий за Русь усрусь, то тебе в этой стране делать нечего, собирай шмотки и вали,в Россию. Зачем живя в стране и зная как там относятся к вторжению и русскому миру, специально ходить воду мутить и людей баламутить. Любишь Россию живи в России или вали обратно,или переезжай, если не живется спокойно почему нельзя просто нормально жить в обществе, зачем ходить махать флагом на каждом углу и (как пример) живя в Германии орать Путин долбани по Берлину. Я не считаю таких людей нормальными, они как холера или чума какая-то. Так мораль такова, любиш Россию вали туда, не мучай себя иди как минимум, живи спокойно и не выделяйся если по любому твои действия тебе нужных плодов не приносят, и кроме как провокаций это назвать просто нельзя!

    3
    9
Читать все комментарии

