После развязанной РФ войны в Украине Эстония выслала более 20 проживавших в стране пророссийских активистов. Депортации происходили по инициативе полиции безопасности, а полицейские и пограничная служба непосредственно отвечали за осуществление. Некоторые из депортированных родились в Эстонии, другие прожили в стране долгое время. Перед высылкой у них были отозваны виды на жительство.

В Финляндии оказалось затруднительно получить от властей подробную информацию даже о том, проводились ли аналогичные депортации, то есть высылались ли из страны российские граждане за прокремлёвскую деятельность во время войны.

Специалист по связям с общественностью полиции безопасности Supo Анни Лехтонен сообщила лишь, что ведомство направляло в Миграционную службу заявления по поводу аннулирования ВНЖ и депортаций.

– Но, к сожалению, мы не можем комментировать количество заявлений по различным категориям или гражданство этих лиц, – заметила Лехтонен.

В 2023 году Supo вынесло 50 негативных заключений в Migri по вопросам национальной безопасности. Половина из них касалась российских граждан. Однако в ведомстве не раскрывают, какую именно угрозу национальной безопасности представляют эти лица.

Yle также обратилось в финскую иммиграционную службу с вопросом о депортациях россиян по соображениям национальной безопасности. В службе отметили, что не могут предоставить ”информацию о решениях по депортации с такой степенью точности”.

В Supo сообщили Yle, что Россия оказывает разнообразное и широкомасштабное влияние в различных европейских странах, но Финляндия не является её главной целью.

– В финском сегменте интернета и СМИ практически не публиковалась поддержка развязанной РФ войны или другая пророссийская пропаганда. Это объясняется тем, что война в Украине осуждается в финском обществе, – считает Лехтонен.

Финляндия при этом сейчас стремится к более эффективным средствам борьбы с информационным воздействием. Министерство юстиции в настоящее время работает над законопроектом, криминализирующим оказание помощи иностранной разведывательной службе, в том числе, в сфере информационного воздействия.

– Цель Supo в том, чтобы у нас была возможность наказывать за систематическое распространение ложной информации, когда нарушитель сознательно действует от имени иностранной разведывательной службы, – добавила Лехтонен.

Эксперт Министерства юстиции Венера Махмуд, в свою очередь, рассказала, что законопроект в настоящее время находится на стадии подготовки.

Основой для законодательного проекта служит пункт правительственной программы: ”Систематическое оказание влияния на процесс принятия решений в Финляндии от имени иностранного государства с целью причинения вреда, а также распространение ложной информации о процессе принятия решений в Финляндии <... > будут криминализированы”.

Yle запросило у Махмуд два уточнения.

Что на практике будет означать фраза ”от имени иностранного государства”? Должна ли быть доказанная связь, например, со службой разведки другой страны, или будет достаточно опубликовать в социальных сетях пост, содержание которого соответствует внешней политике враждебного государства. А какое также максимальное наказание будет предусмотрено за эти действия?

По словам Махмуд, никаких дополнительных подробностей о законопроекте сейчас сообщить не получится.