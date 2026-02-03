Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

KNAB проводит обыски в больницах Огре и Лиепаи 0 1996

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: KNAB проводит обыски в больницах Огре и Лиепаи

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) во вторник проводит обыски в «Огрской районной больнице» и Лиепайской региональной больнице, сообщает агентство ЛЕТА.

Как стало известно ЛЕТА, процессуальные действия проводятся в рамках расследования, осуществляемого в сотрудничестве с Европейской прокуратурой (EPPO).

Исполнительный директор Лиепайского самоуправления Роналдс Фрицбергс, который является представителем держателя долей капитала больницы, подтвердил агентству ЛЕТА, что сотрудники бюро проводят в Лиепайской больнице процессуальные действия. С учетом того, что члены правления больницы подписали соглашение о неразглашении информации, более подробной информации он не предоставил.

Связаться с председателем правления Огрской районной больницы Дайнисом Шировым агентству ЛЕТА не удалось, так как его телефон выключен.

EPPO — это орган прокуратуры Европейского союза, ответственный за расследование преступлений против финансовых интересов ЕС, возбуждение по ним уголовных дел и передачу их в суд. К таким преступлениям относятся, например, различные виды мошенничества, отмывание денег, коррупция и другие преступления.

Читайте нас также:
#больницы #коррупция #Лиепая #Огре #KNAB
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
17
8
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В рамках уголовного процесса по делу «Rail Baltica» допрошено около 60 человек
Изображение к статье: Начальник будет не в восторге: трамвай серьёзно помял фургон по доставке воды
Изображение к статье: «Обезьяны. Больше никто». В ожидании пожарных в Саласпилсе людей огорчило поведение полиции
Изображение к статье: Польская полиция прибыла на место очередной диверсии. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео