Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) во вторник проводит обыски в «Огрской районной больнице» и Лиепайской региональной больнице, сообщает агентство ЛЕТА.

Как стало известно ЛЕТА, процессуальные действия проводятся в рамках расследования, осуществляемого в сотрудничестве с Европейской прокуратурой (EPPO).

Исполнительный директор Лиепайского самоуправления Роналдс Фрицбергс, который является представителем держателя долей капитала больницы, подтвердил агентству ЛЕТА, что сотрудники бюро проводят в Лиепайской больнице процессуальные действия. С учетом того, что члены правления больницы подписали соглашение о неразглашении информации, более подробной информации он не предоставил.

Связаться с председателем правления Огрской районной больницы Дайнисом Шировым агентству ЛЕТА не удалось, так как его телефон выключен.

EPPO — это орган прокуратуры Европейского союза, ответственный за расследование преступлений против финансовых интересов ЕС, возбуждение по ним уголовных дел и передачу их в суд. К таким преступлениям относятся, например, различные виды мошенничества, отмывание денег, коррупция и другие преступления.