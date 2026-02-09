Baltijas balss logotype
Штраф до 100 евро: в Риге пойманы 200 человек, ходивших по льду реки и моря 0 2184

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Штраф до 100 евро: в Риге пойманы 200 человек, ходивших по льду реки и моря
ФОТО: пресс-фото

В выходные более 200 человек в Риге нарушили запрет выходить на лёд, свидетельствует обобщённая информация Рижской муниципальной полиции.

С льда Даугавы полицейские выгнали 86 человек, а в Вецаки с прибрежного льда общественных вод Рижской административной территории к берегу были отправлены 60 человек.

В свою очередь, на Даугаве у Мангальсалы со льда были убраны около 100 человек.

Как сообщал bb.lv, в субботу вступило в силу распоряжение исполнительного директора Рижской думы Яниса Ланге о запрете находиться на льду Даугавы. Заодно решили расчистить от людей и Рижский залив.

За нахождение на льду в период запрета человеку может быть вынесено предупреждение или применён денежный штраф до 100 евро.

Полиция не сообщает, сколько ледовых ходоков было решено усовестить, а сколько – оштрафовать.

#Рига #полиция #безопасность #Даугава #лед
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
