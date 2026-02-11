Baltijas balss logotype
Финский суд рассматривает дело российского экстремиста Петровского-Тордена 0 300

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подсудимому созданы все условия для защиты.

Подсудимому созданы все условия для защиты.

Расстрел раненого в засаде солдата был настолько жестоким и безжалостным, что действие приравнивается к убийству.

В надворном суде Хельсинки заслушивают россиянина Воислава Тордена, который был приговорен уездным судом к пожизненному заключению за военные преступления, совершенные в Украине.

В марте прошлого года суд первой инстанции признал Тордена виновным в четырех военных преступлениях.

Обвинения связаны с засадой, устроенной в сентябре 2014 года на территории Луганской области, в результате которой были убиты более 20 украинских военных.

По данным суда, в момент совершения преступления Торден входил в состав боевой группы ”Русич”.

Суд счел Тордена ответственным за смерть одного украинского военнослужащего, независимо от того, убил ли его он сам или другой член ”Русича”. По мнению финского суда, расстрел раненого в засаде солдата был настолько жестоким и безжалостным, что действие приравнивается к убийству.

Кроме того, согласно приговору уездного суда, Торден распространял сделанные на месте нападения унизительные фотографии погибшего солдата и заявлял, что "Русич" не даёт пощады и не берет пленных.

Торден, ранее известный как Ян Петровский, отрицает все обвинения. Торден утверждал, что на контрольно-пропускном пункте он очнулся от сильного взрыва и увидел "море огня".

– Я не участвовал в бою. Я не сделал ни одного выстрела, – заявил он в суде.

Ранее Торден начал говорить о своём состоянии здоровья и попытался, очевидно, пожаловаться на плохие, по его мнению, условия содержания в тюрьме. Однако председатель прервал Тордена, заявив, что его выступление не имеет отношения к рассмотрению уголовного дела.

#терроризм #Украина #судебный процесс #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео