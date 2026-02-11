Baltijas balss logotype
Около 30 жителей получили предупреждения СГБ за угрозы чиновникам 5 5556

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Около 30 жителей получили предупреждения СГБ за угрозы чиновникам
ФОТО: LETA

Служба государственной безопасности (СГБ) в прошлом году провела профилактические беседы примерно с 30 жителями по поводу угроз в адрес охраняемых должностных лиц, свидетельствует отчёт о деятельности СГБ, пишет ЛЕТА.

С целью выявления рисков для безопасности охраняемых СГБ лиц, служба в 2025 году продолжила мониторинг высказываний в интернете, направленных против этих должностных лиц.

В случаях, когда были зафиксированы угрозы или призывы к насилию в отношении должностных лиц, СГБ принимала меры для выявления и предотвращения возможной реальной угрозы. В ряде случаев с авторами угроз или призывов к насилию проводились беседы, в ходе которых их предупреждали об уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений.

В целом в 2025 году были проведены профилактические беседы примерно с 30 лицами, в некоторых случаях — при поддержке Государственной полиции.

В прошедшем году СГБ также продолжала обеспечивать постоянную охрану спикера Сейма и премьер-министра. Параллельно служба заботилась о безопасности пребывания в Латвии руководителей парламентов и правительств иностранных государств, а также министров иностранных дел и лидеров международных организаций.

#СГБ #полиция #Латвия #интернет #безопасность #профилактика #правительство #угрозы
Оставить комментарий

(5)

(5)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    12-го февраля

    Фэйк. Вот сами полумайте!!! Если бы эти угрозы были реальны-то по закону их необходимо привлечь к ответственности!!!!! НО- ИМ ПОГРАЗИЛИ НЕУМОЛИМО СТРОГИМ ПАЛЬЦЕМ СГБ!!!!! ЧУШЬ ПОЛНАЯ!!!!!!! ЭТО СКОРЕЕ РЕКЛАМА ТИПО БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СГБ- И ВСЕВИДЯЩЕГО -!!!! ТИПО-!!!!! ОКА!!!!!!!!!! НО ПРАВИЛЬНО СКАЗАНО!!!!! -НАЧИНАЙТЕ РАБОТАТЬ НА БЛАГО НАРОДОВ ПРОЖИВАЮЩИХ В ЛАТВИИ И СТРАНЫ!!! ВЫ ТАМ ЗА ЭТИМ НАХОДИТЕСЬ!!!! ИЛИ БУДУТ ПРОГРАММЫ-О ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА!!!!! И СГБ , ПРОВЕРЯТ!!!!! ВВИЛУ КРИТИЧЕССКОГО СОСТРЯНИЯ ЭКОНОМИКИ ЭУРОПЫ- ВАС ПОРВУТ, ЗА РАСТРАТЫ ИЛИ РАСПИЛ НЕ ВАШИХ ДЕНЕГ!!!!

    7
    0
  • З
    Злой
    11-го февраля

    О,ень чимволичная эмблема, напоминает одну, из прошлого века, но та плохо кончила.

    21
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го февраля

    М-да.. , а шибздрика никто не ловит...

    16
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го февраля

    Ну вот, и до пиара силовых структур Латвия докатилась.

    32
    2
  • ПП
    Просто Прохожий
    11-го февраля

    "..угроз в адрес охраняемых должностных лиц.." От кого охраняют то? Украдут? Сомневаюсь, что нужны кому то. Пусть работу выполняют хорошо и охранять ненадо будет.

    58
    3
Читать все комментарии

