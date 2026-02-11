Служба государственной безопасности (СГБ) в прошлом году провела профилактические беседы примерно с 30 жителями по поводу угроз в адрес охраняемых должностных лиц, свидетельствует отчёт о деятельности СГБ, пишет ЛЕТА.

С целью выявления рисков для безопасности охраняемых СГБ лиц, служба в 2025 году продолжила мониторинг высказываний в интернете, направленных против этих должностных лиц.

В случаях, когда были зафиксированы угрозы или призывы к насилию в отношении должностных лиц, СГБ принимала меры для выявления и предотвращения возможной реальной угрозы. В ряде случаев с авторами угроз или призывов к насилию проводились беседы, в ходе которых их предупреждали об уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений.

В целом в 2025 году были проведены профилактические беседы примерно с 30 лицами, в некоторых случаях — при поддержке Государственной полиции.

В прошедшем году СГБ также продолжала обеспечивать постоянную охрану спикера Сейма и премьер-министра. Параллельно служба заботилась о безопасности пребывания в Латвии руководителей парламентов и правительств иностранных государств, а также министров иностранных дел и лидеров международных организаций.