Мальчик с собакой гулял по замёрзшему морю в Лиепае, когда вдруг оба провалились под лёд. Юноша находился в 400 метрах от берега, и его отчаянные крики о помощи услышали десятки людей. Среди них оказалась и отважная пара, которая бросилась ему на помощь, сообщает передача Degpunktā (TV3).

«Поговорите со своими детьми. Это было ужасно, ведь, как оказалось, вашего ребёнка никто спасать не будет», — таков вывод жительницы Лиепаи Кристине о вечере, когда ей пришлось самой стать спасателем ребёнка, провалившегося в море, рассказывает TV3.

Всё началось во время спокойной прогулки по пляжу с мужем, когда они вдруг услышали крики. Посмотрев в сторону замёрзшего моря, на горизонте они заметили две тёмные точки. Кристине начала спрашивать у окружающих, что произошло. Узнав, что кто-то провалился под лёд, пара незамедлительно бросилась на помощь.

«Я побежала по льду и вижу: все стоят на молу. Все стоят, слушают, смотрят. Вдоль кромки льда все стоят и смотрят, а этот ребёнок… Как он кричал! У меня до сих пор в ушах стоит его голос. Как можно было просто слушать и ничего не попытаться сделать?» — с недоумением рассказывает Кристине.

Когда пара подошла ближе, первым из воды выбрался пёс, а вскоре собственными силами выбрался и мальчик — насквозь мокрый. Женщина считает, что ему не было и 11 лет.

«Я тут же его обняла, свою куртку на него надела. Спрашиваю: “Ты был один?” Он отвечает: “Я был с собакой!” И он так горько плакал, так сильно плакал. Я говорю: “Всё хорошо, всё будет хорошо.” Я его обняла, и мы пошли. Потом уже приехали спасатели, полиция, скорая. Подошёл один пожарный, взял его на руки и понёс. Он был без обуви, страшно напуган, но всё закончилось благополучно», — говорит Кристине.

Мальчик с собакой гулял по морскому льду на расстоянии нескольких сотен метров от берега. В сильный мороз это может показаться безопасным занятием — ведь многие в последние дни выходят на лёд рек и озёр. Однако для таких водоёмов действуют жёсткие ограничения, а морской лёд представляет собой совсем иную степень опасности.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Анете Страздиня отмечает, что морской лёд неравномерен, образуются трещины, а льдины смещаются друг на друга. Особенно опасно то, что трещины скрыты под снегом и потому не видны.

Служба спасения высоко оценила действия Кристине и поддержала её призыв — родителям необходимо разговаривать со своими детьми.

Отвечая на недоумение Кристине по поводу пассивности окружающих на пляже, спасатели подчёркивают: в подобных ситуациях звонок по номеру 112 — первоочерёдное действие. Лишь затем можно оценивать возможность самостоятельного спасения — и предпринимать его только тем, кто уверен, что сам не станет жертвой.

В первые два месяца этого года спасатели в Латвии уже извлекли из воды двух погибших. Ещё двое были спасены — один из них как раз тот самый мальчик, провалившийся в понедельник.