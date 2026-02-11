В прошлом году 43% всех звонков на номер 112 не касались неотложных ситуаций, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущим годом, когда таких звонков было 27%, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Виктория Грибусте.

В течение последних двух лет на номер 112 ежегодно поступало около 1,2 миллиона звонков. Несмотря на рост узнаваемости номера среди латвийцев, данные показывают, что значительная часть обращений по-прежнему совершается в ситуациях, которые не считаются экстренными, тем самым затрудняя оказание помощи тем, кто действительно в ней нуждается.

Например, поступали звонки по поводу протечки воды в квартире, сломанной трубы, перебоев с подачей электроэнергии или проблем с электросчётчиком. Люди звонили, чтобы вызвать такси или отвезти человека домой.

Также были случаи, когда дети нажимали комбинацию 112 или кнопку «Экстренный вызов» во время игры. Часто это происходило с телефонами без SIM-карты, которые давали маленьким детям для развлечения.

Некоторые использовали номер 112, чтобы узнать, который час, какое сегодня число, какие правила действуют в конкретной ситуации, как заполнить согласованное извещение о ДТП или чтобы узнать телефон учреждения.

Номер 112 также использовался для связи с больницей или поликлиникой — чтобы выяснить состояние пациента или в какую больницу его доставили, а также чтобы попросить помощи в открытии двери при утерянных ключах.

Были и обращения по поводу животных в необычной среде, но без угрозы их жизни — например, тюлени на пляже, неподвижные птицы на льду или кошка на дереве.

В других случаях проверялась работа функции «eЗвонок» (eZvans) или люди звонили, чтобы пожаловаться, выплеснуть эмоции или узнать статус своей заявки, включая вопросы о времени прибытия экипажа, пояснила Грибусте.

Согласно исследованию, заказанному ГПСС, узнаваемость единого номера экстренной помощи 112 в латвийском обществе продолжает расти. В 2025 году 93% жителей Латвии без подсказки смогли назвать 112 как номер, по которому нужно звонить в экстренных случаях — это на 2% больше, чем в 2024 году.

Также за последние годы улучшилось понимание правильного порядка предоставления информации: где и что произошло. Однако этого всё ещё недостаточно — лишь каждый второй способен чётко и правильно сообщить нужные данные и ответить на дополнительные вопросы диспетчера. Среди более молодых респондентов результаты лучше — две трети способны всё назвать в нужной последовательности.

В связи с Днём номера 112 ГПСС призывает жителей укреплять знания о его значении и использовать его ответственно. Важно помнить, что звонить на номер 112 нужно только в случаях, когда необходима незамедлительная помощь оперативных служб — Государственной пожарно-спасательной службы, Государственной полиции или Службы неотложной медицинской помощи — при угрозе жизни, здоровью, окружающей среде или имуществу.

Грибусте также напомнила, что в этом году исполняется два года с начала работы приложения «112 Latvija», однако его скачали чуть более 140 000 жителей Латвии. Приложение позволяет не только связаться с центром 112, но и получать информацию о действиях при различных угрозах и о местах расположения общественных укрытий.

В течение всего февраля представители ГПСС будут проводить занятия в учебных заведениях и встречаться с организациями пожилых людей, чтобы просвещать их по этим вопросам.