В Киеве на шесть лет посадили бабушку, заказавшую киллеру своего соседа 0 739

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Киеве на шесть лет посадили бабушку, заказавшую киллеру своего соседа
ФОТО: Thought Co

В Полтаве пенсионерка заказала киллера для соседа, который мешал ей кормить голубей, сообщается в судебном реестре Украины.

Киевский райсуд города приговорил ее к шести годам тюрьмы.

Следствие доказало, что соседи постоянно ссорились из-за голубей и в итоге бабушка начала искать киллера, чтобы тот за 500 долларов покалечил мужчину, выстрелив из пистолета «Флобер» в глаза.

Согласившиеся на это мужчины проинформировали полицию и та инсценировала нападение.

Бабушке показали фотографии окровавленного соседа и она заплатила деньги, после чего была задержана.

photo_2026-02-11_17-03-56.jpg

#суд #полиция #криминал #Украина
