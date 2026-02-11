В Полтаве пенсионерка заказала киллера для соседа, который мешал ей кормить голубей, сообщается в судебном реестре Украины.

Киевский райсуд города приговорил ее к шести годам тюрьмы.

Следствие доказало, что соседи постоянно ссорились из-за голубей и в итоге бабушка начала искать киллера, чтобы тот за 500 долларов покалечил мужчину, выстрелив из пистолета «Флобер» в глаза.

Согласившиеся на это мужчины проинформировали полицию и та инсценировала нападение.

Бабушке показали фотографии окровавленного соседа и она заплатила деньги, после чего была задержана.