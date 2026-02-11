Только на один тур бургомистра по Америке истратили более 170 тысяч.

Согласно официальным данным, сенат Гамбурга в 2025 году потратил свыше 1,6 миллиона евро на зарубежные поездки и организацию приемов. Эти сведения стали известны после парламентского запроса от фракции Христианско-демократического союза (CDU).

Самым дорогим мероприятием оказался традиционный Matthiae-Mahl — ежегодный званый ужин в ратуше Гамбурга. Этот торжественный прием обошелся бюджету более чем в 205 тысяч евро, утверждает ndr.de.

На втором месте по затратам — зарубежная поездка первого бургомистра Петера Ченчера (SPD) в Канаду и Чикаго, город-партнер Гамбурга. Делегация, включая сотрудников Управления уголовной полиции (LKA), потратила на поездку более 170 тысяч евро.

Для сравнения, рабочая поездка вице-бургомистра Катарины Фегебанк («Зеленые») в Брюссель, где она встретилась с представителями Еврокомиссии, стоила менее 1 000 евро.

За год — два десятка зарубежных визитов

В течение 2025 года Петер Ченчер и другие представители сената совершили 24 служебные поездки за границу. Сам бургомистр оказался самым активным — он посетил 8 стран, включая города Женеву, Вену и Париж.

Однако пятеро сенаторов за рубеж так и не выехали. Среди них — Карстен Бросда (SPD), отвечающий за культуру.

По словам представителей сената, подобные визиты необходимы для поддержания и укрепления международных связей.

«На фоне мировой нестабильности Гамбург должен активно развивать политические и экономические отношения», — заявили в правительстве города.

Оппозиция требует отчетности и реальных результатов

Депутат Рихард Зельмейкер (CDU), инициировавший запрос, признал, что международные поездки важны, но подчеркнул: каждый евро должен быть оправдан. По его словам, в условиях замедления экономики и ограниченных бюджетов сенат Гамбурга обязан более ответственно подходить к расходам.

«Путешествия должны приносить конкретные результаты, а не просто красивые фотографии», — отметил он.

Зельмейкер также напомнил, что бургомистру Ченчеру не удалось восстановить прямое авиасообщение между Гамбургом и США, хотя именно эта цель называлась одной из ключевых задач его визита.

Основные претензии оппозиции:

-слишком высокие расходы на церемонии и делегации;

-отсутствие прозрачных отчетов о целях и результатах поездок;

-недостаточная эффективность международных контактов;

-невозможность оценить практическую пользу для города.

Сенат Гамбурга защищает свои решения

В ответ на критику представители Социал-демократической партии Германии (SPD) заявили, что международные визиты помогают продвигать Гамбург как крупный европейский торговый и культурный центр. По их словам, переговоры за рубежом укрепляют экономические связи, способствуют привлечению инвестиций и развитию партнерских проектов.

Однако жители города и оппозиция ожидают от властей большей прозрачности и отчетности о пользе таких мероприятий.