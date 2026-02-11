Baltijas balss logotype
Всё началось по абсурдной причине… Прокурор раскрыл детали убийства предпринимателя Любки в Резекне 1 1169

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Всё началось по абсурдной причине… Прокурор раскрыл детали убийства предпринимателя Любки в Резекне
ФОТО: LETA

Более 18 лет лишения свободы. Такое решение во вторник принял Латгальский районный суд в Даугавпилсе по делу об убийстве Андриса Любки, совершённом в ноябре 2023 года в Резекне у магазина строительных материалов. Причина преступления оказалась крайне абсурдной — словесный конфликт из‑за бытовой ситуации, произошедший в тот же день между Любкой и супругой Игоря Хаита на парковке другого магазина, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Стрельба у магазина “KSenukai” произошла среди бела дня. В сторону предпринимателя Андриса Любки были произведены выстрелы, оказавшиеся смертельными. Мужчина скончался на месте, а нападавший, находившийся вместе со своим зятем, сел в автомобиль и скрылся, уточняет TV3.

Вскоре были установлены как соучастник Константин Белокуров, так и основной обвиняемый — 48‑летний Игорь Хаит. Спустя более чем два года суд первой инстанции вынес приговор: ему предстоит провести за решёткой 18 лет.

В тот роковой день Любка вместе со своим сотрудником встретил на другой парковке супругу Хаита. Между ними произошла словесная перепалка из‑за неправильно припаркованного автомобиля. Женщина позвонила мужу, пожаловалась и отправила фотографию с номером машины Любки.

Хаит вместе с зятем направился к жене, но по дороге заметил нужный автомобиль, и их путь привёл к магазину стройматериалов. Там Любка планировал встретиться с женой и внучкой. На записях видеокамер видно, как Хаит подходит к автомобилю Любки, и между ними происходит разговор продолжительностью около полуминуты.

«На видео видно, что он разворачивается, подходит к своему “Volkswagen Touareg”, на котором приехал, и с переднего пассажирского сиденья достаёт сумку, внутри которой находится какой‑то предмет. Он держит её одной рукой. Предмет по виду напоминает автомат. Он перезаряжает своё оружие (…), подходит к потерпевшему, направив сумку в его сторону. Потерпевший хватает оружие за край сумки, и между ними завязывается борьба», — описывает происходящее на записи прокурор прокуратуры Латгальского судебного округа Ивар Кабулис.

Пока Любка и Хаит боролись, конфликт произошёл и между Белокуровым и сотрудником Любки. Убийство мужа видела и супруга Любки.

«В какой‑то момент она видит, что в его груди появляются искры, он падает навзничь и фактически остаётся лежать», — отметил прокурор.

Орудие убийства до сих пор не найдено. Сторона защиты, вероятно, обжалует приговор. В свою очередь Белокуров, который увёз Хаита с места преступления, обвиняется в соучастии в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в краже сумки из автомобиля Любки. Его дело выделено в отдельное уголовное производство, и судебный процесс продолжается.

#Латвия #преступность #прокурор #стрельба #судебный процесс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    11-го февраля

    На видео отчетливо видно, что Любка наносит удары Хаиту по голове и Хаит падает. Напал Любка. Ни оружия, ни выстрелов не видно, Любка просто упал. Если,даже и стрелял Хаит, то это превышение самообороны. Но пострадавший депутат, миллионер, активный представитель националистической партии, поэтому справедливого суда ждать не приходится.

    1
    0

