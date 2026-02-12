Baltijas balss logotype
Крыша «вздулась», раздавались взрывы: масштабный пожар на Румбуле 0 2722

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крыша «вздулась», раздавались взрывы: масштабный пожар на Румбуле
ФОТО: скриншот видео TV3

Около полудня в среду высокие столбы дыма поднялись над ангаром на Румбуле. Там на площади более 800 квадратных метров горел автосервис. Хотя сотрудники пытались тушить пламя, оно распространялось слишком быстро, и здание полностью выгорело, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Взрывы, раздававшиеся из горящего ангара, наполнили индустриальный район Румбулы, уточняет ТВ3. Сотрудники соседних предприятий наблюдали за бедой соседей, так как помочь здесь было невозможно — оставалось лишь пытаться защитить принадлежащее им имущество, чтобы пожар не распространился дальше: "У нас соседняя территория. Сразу переместили прицепы, потому что был риск, что стена может обрушиться."

Сотрудники расположенных рядом офисов были одними из первых, кто заметил необычный дым, поднимающийся над автомастерской:

"Около полудня увидели, что начало дымить. В какой-то момент всё наверху поднялось. Крыша фактически вздулась."

Территорию заполнили пожарные автомобили. Спасатели сообщили, что в начале возгорания находившиеся на месте люди сами пытались бороться с огнем, но безуспешно. Уже по прибытии на адрес всё было окутано дымом и огнем, и даже после нескольких часов работы клубы дыма не утихали.

"В здании находятся несколько автосервисов. Согласно имеющейся у нас информации, возгорание началось в одном из автомобилей, которому в тот момент проводились ремонтные работы, в том числе сварка. Именно во время сварочных работ автомобиль загорелся. Сотрудники сначала пытались тушить пламя имеющимися на объекте огнетушителями и одновременно вызвали пожарных. Однако огнетушителей оказалось недостаточно, чтобы полностью ликвидировать пожар, поэтому он распространился шире и привел к таким последствиям. Пострадавших на данный момент нет", — отметил оперативный дежурный отделения службы Рижского регионального управления ГПСС Айнар Юстс.

Основным затруднением в этом случае стало отсутствие источников воды на территории. Чтобы заправить пожарные машины и доставить воду к месту пожара, спасателям пришлось преодолевать около двух километров до ближайшего гидранта: "Были привлечены шесть автоцистерн и две автолестницы."

Пламя было локализовано примерно после трех часов работы, а окончательная ликвидация пожара завершилась уже вечером.

#пожар #автосервис #Латвия #спасатели #ГПСС
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
