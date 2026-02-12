В Риге на улице Густава Земгала в среду легковой автомобиль получил удар с обеих сторон от двух грузовых машин, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Предупреждающий знак о слепой зоне виден на каждом из грузовиков, участвовавших в аварии, уточняет ТВ3. Быть внимательным и по возможности избегать движения рядом с фурой, безусловно, разумно, однако при интенсивном движении, как, например, на улице Густава Земгала, это часто невозможно.

Водитель грузовика DAF на этот раз не заметил легковую "Toyota" и вытолкнул ее в встречную полосу под другой грузовик:

"Я сам не понял, как это произошло. Перестраивался в правую полосу — удар, и всё. Я его даже не видел. У меня эта сторона целая. Он говорит, что я его задел. Повреждена левая сторона, непонятно. Я проходил техосмотр. Никто не пострадал. Я сразу спросил, нужна ли ему скорая помощь, он сказал, что не нужна".

Водитель "Toyota" также рассказал, что сейчас, несмотря на шок, похоже, что со здоровьем всё в порядке. Он описывал ход событий Государственной полиции, ожидая прибытия эвакуатора:

"Всё произошло очень быстро, может, за какие-то 12 секунд. Потом наступила растерянность, и только позже я осознал, что именно произошло. У меня дрожали ноги, был шок, такие ощущения сохранялись несколько минут. Потом постепенно успокоился и начал обдумывать случившееся".

Движение на улице Густава Земгала было значительно затруднено довольно долгое время, однако полностью перекрыто не было — в обоих направлениях на месте столкновения оставалась свободной одна полоса движения.