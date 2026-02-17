Baltijas balss logotype
Стали известны подробности о 20-часовой операции на месте аварии в Кекаве 0 2038

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стали известны подробности о 20-часовой операции на месте аварии в Кекаве
ФОТО: LETA

В воскресенье утром в некоторых местах Латвии образовался практически непроглядный туман. Недалеко от Кекавы это природное явление стало причиной серьезного дорожно-транспортного происшествия, в котором были задействованы девять транспортных средств. На месте аварии почти сутки было перекрыто движение, чтобы устранить угрозу для жителей.

Семь легковых автомобилей и один грузовик сбились буквально в одну кучу, сообщает передача Degpunktā (ТВ3). Второй грузовой автомобиль — газовая цистерна — съехал с асфальта и опрокинулся в кювет. Представители служб работали на месте происшествия более 20 часов, поскольку возникла угроза для жизни окружающих.

"Сначала мы пытались устранить утечку из газовой цистерны, которая опрокинулась. Полностью устранить не удалось, но существенно ограничить — да. Специалисты по пропану отказались проводить откачку, пока цистерна находилась в кювете. Полагаю, из соображений безопасности. В процессе есть требования, которые необходимо соблюдать. Поэтому движение было перекрыто, чтобы обеспечить безопасную среду для людей — сотрудникам спасательной службы нужно было работать. Когда цистерну вернули на дорогу, откачка была произведена", — рассказал командир 8-й части Рижского регионального управления ГПСС Валдис Дзерве.

Из-за аварии движение было перекрыто, и людям пришлось использовать объезд через Кекаву, то есть по прежнему Баускому шоссе. Хотя происшествие случилось в воскресенье утром, движение по шоссе было восстановлено только в понедельник около шести часов утра.

Большое количество автомобилей, участвовавших в аварии, и серьезная ситуация с утечкой газа стали причиной того, что к месту столкновения были направлены значительные силы оперативных служб. На месте происшествия был создан оперативный штаб с широким участием различных служб.

