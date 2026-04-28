На Черном море начался сезон выбросов китообразных. На побережье ежедневно продолжают находить больных и мертвых дельфинов. По последней статистике, только с начала марта зафиксировали 132 погибшие особи!

В конце апреля в соцсетях появились сообщения о том, что в Лазаревском районе Сочи и станице Голубицкой (Темрюкский район) обнаружили несколько выбросившихся на берег мертвых дельфинов. Однако в Научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа», такой информации по этим локациям пока нет.

«Не можем выделить что-то именно там — у нас таких сведений нет. Но поступают сообщения отовсюду, со всего побережья: Туапсе, Сочи, Геленджик, Абхазия. Не всегда только свежие тела, не всегда только старые — разные. Общую картину мы публикуем в соцсетях».

В целом ситуация, по данным центра спасения, выглядит так: с начала марта волонтеры зафиксировали 132 погибшие особи от Тамани до Сириуса. Только за первые десять дней апреля — 82 дельфина. Больше всего находок в Новороссийске: 20 в марте и 37 в начале апреля.

Что убивает дельфинов на самом деле

Центр «Дельфа» прямо указывает на наиболее вероятную причину весенней смертности — прилов. Дельфины гибнут в рыболовных сетях, особенно в камбальных, сезон которых длится до конца апреля. У 23 животных (17,4% от всех находок) обнаружены явные следы сетей: порезы на коже, стертые плавники, отрезанные конечности. Реальный процент, по мнению экспертов, значительно выше, так как многие тела разложились настолько, что идентифицировать следы невозможно.

Однако сети — не единственная угроза. Эколог Вениамин Голубитченко пояснил механизм травм:

«В первую очередь, если говорить о механическом повреждении, дельфины ранятся сетями. На втором месте — повреждения винтами кораблей, лодок, катеров. Они любопытны, часто подплывают к яхтенным маринам и портам — и могут попасть под винт».

Еще один фактор — высокоакустическая нагрузка:

«Если дельфин попадает в зону высокоакустической нагрузки, он может получить контузию — повреждение головного мозга, сотрясение с разрывом слуховых связок. Он получает серьезную травму, долгое время не может питаться, слабеет и погибает».

«Сейчас идет активное перемешивание флоры и фауны. Люди привозят дельфинов с северных и дальневосточных морей, содержат их вместе в дельфинариях — они передают друг другу болезни и паразитов. То, что раньше не отмечали, может быть связано либо с недостаточной изученностью, либо с появлением нового для региона паразита».

По его словам, сам по себе паразит не всегда смертелен — решающую роль играет иммунитет.

Опаснее сети или загрязнение?

Так что же губительнее для популяции черноморских дельфинов — рыболовный промысел или загрязнение? Ответ Голубитченко показывает, что проблема не в одном факторе:

«И загрязнение, и промысел, и все остальное действуют одновременно и в одном направлении. Если и промысел, и загрязнение — они накладываются друг на друга и усиливают негативное воздействие. Если убрать что-то одно — ситуация улучшится лишь незначительно».

Единственный системный выход — снижение всех факторов сразу. Но пока до этого далеко, волонтерам и ученым остается лишь фиксировать потери.