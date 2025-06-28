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Два дополнительных часа сна в выходной снижают тревожность у подростков 0 267

Дом и сад
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Два дополнительных часа сна в выходной снижают тревожность у подростков

В новом исследовании утверждается: подростки, спящие на пару часов больше по выходным дням, нежели в будни, проявляют меньшую тревожность сравнительно с теми, кто не увеличивал продолжительность сна. При этом более значительное увеличение длительности сна в выходные связано с ухудшением симптомов тревожности.

По словам Соджонга Ким, ведущего автора исследования из Университета Орегона, и недостаток, и избыток сна в выходные способны повышать тревожность.

Умеренный дополнительный сон, менее двух часов, связан с меньшими симптомами тревожности, что указывает на пользу восстановительного сна.

Американская академия медицины сна рекомендует подросткам спать 8–10 часов. Однако лишь 23 % старшеклассников соблюдают эту норму. Ким подчеркнула важность нахождения оптимального количества сна для подростков, ограничивающих его в будние дни.

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