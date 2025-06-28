Почему порой возникает прилив энергии в конце дня?

После долгого дня вы ожидаете, что к моменту сна будете чувствовать усталость. Однако иногда происходит наоборот: вместо расслабления вы испытываете неожиданный прилив энергии, и сон кажется недостижимым. Это явление связано с циркадными ритмами — 24-часовыми циклами, контролируемыми гипоталамусом.

Вечером, после заката, наступает «зона поддержания бодрствования», когда уровень энергии может резко возрасти. Этот всплеск энергии мог помочь нашим предкам выполнять важные задачи, такие как приготовление ужина и поиск безопасного места для сна.

Причины этого явления могут быть связаны также и с факторами психического здоровья и образом жизни. Тревога, работа допоздна либо использование соцсетей могут повышать уровень стресса и бдительности. Синий свет от гаджетов тоже подавляет выделение мелатонина, мешая заснуть.

Кроме того, «мстительная прокрастинация» — откладывание сна ради свободного времени — может привести к повышенной умственной активности перед сном.

Дабы минимизировать влияние неожиданного прилива энергии, придерживайтесь постоянного графика сна и избегайте яркого света в вечернее время. Выполнение легких физических упражнений также может помочь снизить стресс и улучшить качество сна.