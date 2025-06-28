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Почему зевота заразительна? 0 330

Дом и сад
Дата публикации: 28.06.2025
BB.LV
Почему зевота заразительна?

Зевота бывает заразительной: стоит увидеть или услышать, как кто-то зевает, и это нередко вызывает желание поступить так же. Феномен характерен не только для людей, но и ряда животных.

Доктор Чарльз Свит объясняет, что зеркальные нейроны в мозге могут играть ключевую роль в этом процессе, активируясь при наблюдении действий других. Исследования демонстрируют: люди чаще зевают в ответ на зевоту знакомых, чем незнакомцев. А собаки чаще зевают, глядя на зевание своих хозяев.

Заразительное зевание могло развиться для повышения бдительности группы к угрозам. Оно также помогает синхронизировать действия внутри группы, что подтверждается исследованиями диких львов. Однако восприимчивость к этому явлению варьируется: от 40 % до 60 % участников экспериментов реагируют на зевание.

Интересно, что связь между заразительным зеванием и эмпатией остается спорной. Ранние исследования показывали, что дети с аутизмом менее склонны к этому, но позже выяснили, что при фокусировке на стимуле эта разница исчезает. Также установлено, что люди с высокими показателями психопатии менее подвержены заразительному зеванию.

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