С кулак. Как увеличить размер головок чеснока и предотвратить гниение

В конце июня озимый чеснок активно развивается, выбрасывая стрелки, это признак скорой готовности к уборке. Для получения крупных, хорошо хранящихся луковиц необходимо позаботиться о нескольких моментах. Об этом подробно рассказал агроном Павел Лагута.

Правильное питание

«При бледной листве, свидетельствующей о недостатке азота, используйте органику (птичий помет) или минеральные удобрения (мочевина или селитра) — столовая ложка на ведро воды. Альтернатива — комплексное удобрение (например, нитроаммофоска), заделываемое в неглубокие бороздки (столовая ложка на метр)», — заявил эксперт. Рыхление

Во-вторых, по словам агронома, надо прорыхлить почву неглубоко (до 3 см), чтобы улучшить доступ воздуха к корням и предотвратить застой влаги — частая причина пожелтения листьев. Прополка также необходима.

Полив

В-третьих, обеспечьте достаточный полив в засушливую погоду. Дополнительная неделя роста не повлияет на лежкость чеснока.

Защитите от мучнистой росы

В-четвертых, защитите чеснок от корневых гнилей, обработав его триходермой, можно совместно с подкормкой или отдельно.

Наконец, будьте внимательны к признакам ложной мучнистой росы (пероноспороза): пожелтение и увядание листьев, сероватый налет. Пораженные растения удалите, а остальные обработайте фунгицидами (например, «Чемпион», «ХОМ», бордоская смесь, «Квадрис», «Профит Голд»).

«Но имейте в виду, что больные растения нельзя использовать для посадки», — добавил Лагута.

А что в июле

После июньской подкормки чеснока через несколько недель необходима повторная, но уже без азота, чтобы подготовить головки к хранению и стимулировать перераспределение питательных веществ в луковицы.

Идеально подойдет раствор сульфата калия (столовая ложка на ведро воды) с монокалийфосфатом (чайная ложка).

Альтернатива — зольный раствор (стакан золы на десять литров). Оба варианта способствуют лучшему вызреванию и увеличению срока хранения. Золу можно также рассыпать в междурядьях.

Стрелки чеснока следует удалить, как только они появятся, но не раньше, чем они достигнут 15 см. Срезка секатором — наиболее щадящий способ, предотвращающий травмирование растения.

Выдергивание стрелок хотя и возможно, но нежелательно из-за риска повреждения корней. Удаление стрелок повышает урожайность до 40 %. Оптимальное время — середина июня, но ориентируйтесь на развитие цветоносов. Задержка с удалением снижает урожайность на треть. Не все стрелки удаляют — несколько оставляют для размножения, они же служат индикатором зрелости чеснока.