Зачем оставлять банку с пивом на садовом участке? Все опытные дачники так делают

Дата публикации: 27.07.2025
Зачем оставлять банку с пивом на садовом участке? Все опытные дачники так делают

Пиво может оказаться полезным при поддержании порядка на дачном участке. Этот напиток позволяет эффективно бороться с самыми распространенными вредителями, избавиться от которых не так-то просто.

Как рассказал агроном Андрей Туманов, пиво — хорошее средство против слизней. Однако не нужно поливать им грядки или газон — это только ухудшит ситуацию. Следует оставить открытую банку или стакан с этим напитком под досками или кирпичами — именно в таких укрытиях часто прячутся слизни.

Само по себе пиво не уничтожит вредителей — это своего рода приманка. Слизней привлекает именно запах напитка. Следовательно, все наземные моллюски, которые успели расползтись по участку, быстро соберутся в одном месте.

Так их будет проще уничтожить, отметил агроном.

(1)
  • JU
    Jazeps Urlauskis
    27-го июля

    Бред собачий. Тратить деньги на пиво каждый день. Во-первых эти слизни уже распространились по всей европе, есть и в финляндии. Во-вторых, сбором их не победить, они ползают и по паркам, лесам и полям, где и размножаются. Адаптируйтесь.

