Психологи предложили третий путь к хорошей жизни: это не счастье и не смысл

Что нужно для «хорошей жизни»? Традиционно в психологии выделяют два подхода: гедонистический — фокус на удовольствии и положительных эмоциях, и эвдемонический — стремление к смыслу, цели и добродетели.

Современные учёные предлагают третий вариант — психологическое богатство. Это жизнь, насыщенная новыми впечатлениями, вызовами и изменяющим восприятие опытом.

Психолог Эрин Уэстгейт из Университета Флориды провела исследование, показавшее: даже если человек считает свою жизнь счастливой, он всё равно может испытывать неудовлетворённость. Часто не хватает именно психологической насыщенности — событий, которые вызывают любопытство, расширяют взгляд на мир и помогают меняться. Это может быть как что-то крупное (например, путешествие или смена профессии), так и повседневные радости: чтение, музыка, непривычный маршрут домой.

Важно: насыщенность не всегда означает приятные переживания. Некоторые из них могут быть трудными, но именно они способны изменить взгляд на жизнь.

Интересно, что стремление к «хорошей жизни» зависит от индивидуальных особенностей и политических взглядов. Люди, открытые новому опыту, чаще выбирают насыщенность, а сторонники консервативных взглядов склонны стремиться к стабильному счастью.