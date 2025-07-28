Baltijas balss logotype

Психологи предложили третий путь к хорошей жизни: это не счастье и не смысл 1 3321

Дом и сад
Дата публикации: 28.07.2025
BB.LV
Психологи предложили третий путь к хорошей жизни: это не счастье и не смысл

Что нужно для «хорошей жизни»? Традиционно в психологии выделяют два подхода: гедонистический — фокус на удовольствии и положительных эмоциях, и эвдемонический — стремление к смыслу, цели и добродетели.

Современные учёные предлагают третий вариант — психологическое богатство. Это жизнь, насыщенная новыми впечатлениями, вызовами и изменяющим восприятие опытом.

Психолог Эрин Уэстгейт из Университета Флориды провела исследование, показавшее: даже если человек считает свою жизнь счастливой, он всё равно может испытывать неудовлетворённость. Часто не хватает именно психологической насыщенности — событий, которые вызывают любопытство, расширяют взгляд на мир и помогают меняться. Это может быть как что-то крупное (например, путешествие или смена профессии), так и повседневные радости: чтение, музыка, непривычный маршрут домой.

Важно: насыщенность не всегда означает приятные переживания. Некоторые из них могут быть трудными, но именно они способны изменить взгляд на жизнь.

Интересно, что стремление к «хорошей жизни» зависит от индивидуальных особенностей и политических взглядов. Люди, открытые новому опыту, чаще выбирают насыщенность, а сторонники консервативных взглядов склонны стремиться к стабильному счастью.

Читайте нас также:
#психология
7
6
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го июля

    Обычно психологи, это развндённые бабы, которые пытаются через других найти себя, то есть понять, почему у них не сложилась судьба. Прежде чем идти к психологу, убедитесь, что у нее нормальная семья. "Нельзя дать человеку то, чего сам не имеешь"?

    5
    9

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему комары кусают именно вас: новые данные учёных
Почему комары кусают именно вас: новые данные учёных
Как справиться с сонливостью после обеда
Как справиться с сонливостью после обеда
Как часто проветривать ванную?
Как часто проветривать ванную?
Почему микрофибра работает лучше обычной тряпки и в чем её минусы?
Почему микрофибра работает лучше обычной тряпки и в чем её минусы?
Народные приметы на 22 сентября — Иоаким и Анна, Поднесеньев день
Народные приметы на 22 сентября — Иоаким и Анна, Поднесеньев день 273
Пыльца растений способна переноситься на 500 км: ученые узнали, как
Пыльца растений способна переноситься на 500 км: ученые узнали, как 333
Чай может расти в лунном грунте, доказали ученые
Чай может расти в лунном грунте, доказали ученые 202
Еврейский Новый год в 2025 году: когда и как его празднуют
Еврейский Новый год в 2025 году: когда и как его празднуют 598

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 11
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 17
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 24
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 34
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 42
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 50
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 11
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 17
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
«Европу еще можно спасти!» 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео