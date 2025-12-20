Польская система ПВО Wisła приведена в наивысшую боевую готовность 1 594

Дата публикации: 20.12.2025
Министр обороны выступил на фоне новейших вооружений.

Министр обороны выступил на фоне новейших вооружений.

Варшава истратила на ракетные комплексы 4,5 миллиардов долларов.

Польская система противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности Wisła официально достигла полной боевой готовности. Соответствующий рапорт принял министр национальной обороны Владыслав Косиняк-Камыш. Ровно год назад военные докладывали о достижении начальной операционной готовности комплекса.

После принятия рапорта министр подчеркнул, что Wisła является фундаментальным элементом многоуровневой воздушной обороны Польши:

«У нас действует интегрированная программа обороны, состоящая из нескольких уровней. Средний уровень — это как раз программа Wisła. Затем идут Narew, Pilica, Pilica Plus. Параллельно развивается программа SAN, включающая различные виды военной техники, включая дроновые и антидроновые системы. Все это демонстрирует, как мы строим оборону Польского государства. Это самая дорогая часть всей оборонной архитектуры страны».

Система Wisła основана на американских установках ПРО Patriot. Сейчас она включает две батареи, каждая из которых состоит из двух огневых единиц с четырьмя пусковыми установками. В составе огневой единицы также находятся командный пункт, радиолокационная станция, а также техника логистического и технического обеспечения. Комплекс использует ракеты PAC-3 MSE, обеспечивающие поражение высокоманевренных и малозаметных воздушных целей, включая баллистические ракеты.

Польская армия в дальнейшем получит еще шесть огневых единиц, оснащенных новейшими радарами с круговым обзором, что существенно расширит возможности системы противодействия угрозам.

Программа Wisła — это крупнейший оборонный проект в современной истории Польши, призванный обеспечить защиту страны от ракетных и авиационных угроз. Она реализуется в рамках стратегической модернизации вооружённых сил и интеграции польской ПВО в систему коллективной обороны НАТО.

Первые решения о приобретении комплекса были приняты в 2015 году, а в 2018-м Польша подписала контракт с США на закупку систем Patriot по стандарту НАТО с интеграцией в польскую командно-штабную инфраструктуру. Контракт стал одним из крупнейших в истории польских вооружённых сил — его стоимость превысила 4,7 млрд долларов.

Создание системы происходило поэтапно:

-Фаза I — закупка первых двух батарей ПРО Patriot, обучение расчетов, развертывание инфраструктуры.

-Фаза II — интеграция дополнительного оборудования и закупка современных радаров с круговым обзором (LTAMDS), а также адаптация системы к работе с другими элементами польской ПВО, включая Narew.

Комплекс Wisła призван обеспечить Польше защиту от широкого спектра угроз — от самолётов и вертолётов до современных баллистических и крылатых ракет. Он становится центральным звеном новой многоуровневой системы противовоздушной обороны страны, дополняя ближний (Pilica), малый (Narew) и перспективный противодроновый уровни защиты.

#НАТО #Польша #оборона #ПВО
Редакция BB.LV
