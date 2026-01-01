Сколько можно хранить салат «Селедка под шубой»? Можно ли заморозить оставшийся после праздников салат?

Да, «селедку под шубой» можно заморозить, но только свежую - приготовленную в день подачи, предупредила нутрициолог Наталья ЧАЕВСКАЯ.

Постоявший салат (даже один день) теряет текстуру: овощи размокают, майонез расслаивается.

Салат лучше замораживать порционно, подходящая температура -18°С на срок до 3 месяцев (лучше съесть за месяц). Для разморозки стоит переложить блюдо в нижнюю полку холодильника, не использовать микроволновку. После разморозки не стоит замораживать салат повторно.

Домашняя “селедка под шубой” с майонезом хранится в холодильнике 1-2 дня. Майонез, лук и яйца ускоряют порчу блюда - уже на третий день салат может быть опасным для употребления. Салат с домашним майонезом (на сыром желтке) лучше хранить до 24 часов.

Перед хранением в холодильнике важно закрыть салат плотной крышкой или пищевой пленкой, чтобы избежать впитывания посторонних запахов.

Не стоит употреблять салат, если в нем изменился запах. Также при появлении жидкости на дне, изменении консистенции, цвета не стоит салат пробовать на вкус - есть риск отравления.