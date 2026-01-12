Классический состав хлеба - мука, вода, соль, дрожжи. Но производители порой обогащают хлеб витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами, белком. К примеру, если в составе хлеба указана цельнозерновая мука, значит, в нём больше витаминов, микроэлементов и других биологически активных веществ, которыми богато целое зерно.

Хлеб из ржаной муки имеет более высокую пищевую ценность и сбалансированный аминокислотный состав, чем из пшеничной. В ржаном хлебе железа больше, чем в говядине. А 100 граммов ржаного на 50% покрывают суточную потребность организма в селене.

Кроме того, в хлеб могут добавлять компоненты для увеличения его срока годности. В частности, консерванты. Производитель обязан в маркировке указывать их наличие. Для улучшения качества хлеба и продления его свежести в тесто могут добавлять ферментные препараты. При выпечке они разрушаются, поэтому в готовом хлебе их нет.

ВЕСЬ ХЛЕБ - БЕЗДРОЖЖЕВОЙ

Немало хлеба продаётся с пометкой «бездрожжевой». Стоит он дороже обычного. Это маркетинговый ход. Так называют хлеб, приготовленный на заквасках. Но все хлебобулочные изделия можно считать бездрожжевыми, потому что дрожжи - это микроорганизмы, которые погибают при нагревании. Так что при выборе стоит ориентироваться на состав, внешний вид, запах и вкус продукта. В хлебе на закваске присутствует небольшая кислинка.

Продлить жизнь буханке

Конкретные сроки хранения хлеба устанавливает изготовитель. Они зависят от вида хлеба, технологии приготовления, специальных добавок (консервантов) в рецептуре и даже способа упаковывания. Например, ржаной хлеб хранится дольше пшеничного, потому что имеет более высокую влажность мякиша и кислотность.

Если хлеб готовят ускоренным способом (1,5-2 часа вместо традиционных 5-7 часов), то его мякиш быстрее становится сухим и чёрствым. Хлеб, приготовленный на опаре традиционным способом или на заквасках, дольше сохранит свежесть.

Увеличить срок хранения можно с помощью специальной обработки или упаковки. К примеру, тепловая обработка хлеба после выпечки (стерилизация), упаковывание в газовую среду, когда воздух внутри упаковки заменяется смесью пищевых газов, существенно продлевают жизнь батонам и буханкам.