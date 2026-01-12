В прошлом году впервые выращивал цветную капусту. Думал, будет хороший урожай – не получилось: выросли мелкие кочанчики, у многих растений оказались не развитыми верхушечные точки роста, почему-то листья стали пузырчатыми. В чем мои ошибки?

Капуста «без головы» вырастает, если недостает молибдена на кислых и торфяных почвах. Поэтому до высадки рассады в почву обязательно вносят известь, а семена опудривают молибденовокислым аммонием. Мелкой цветная капуста бывает, когда не соблюдают агротехнику: скудный полив, неправильная посадка, бедная или очень рыхлая почва, а в ней недостаток бора (головка горчит, буреет, деформируется).

Для профилактики в почву вносят буру – 1,5-2 г на 1 м2, смешав ее с песком. Плохо реагирует она на удобрения с хлором. У молодых растений от нехватки фосфора и при одновременном избытке азота и калия отмирают верхушечные точки роста. Листья становятся пузырчатыми.