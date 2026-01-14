Baltijas balss logotype
Четыре ошибки в питании, которые портят волосы 0 325

Дом и сад
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Четыре ошибки в питании, которые портят волосы

Состояние внешности, в том числе здоровье волос, во многом определяется тем, что человек ест. Вот четыре распространённые ошибки в питании, которые способны негативно сказаться на качестве шевелюры.

Волосы в основном состоят из кератина — белка, поэтому для их нормального роста и структуры организму необходимо регулярно получать белковую пищу. Однако даже при понимании этой связи люди нередко совершают промахи в рационе, из-за которых волосы становятся слабее.

Одна из таких ошибок — чрезмерное сокращение калорий. Когда организм недополучает энергию, он воспринимает ситуацию как стрессовую и перераспределяет питательные вещества в пользу жизненно важных органов. В результате волосы оказываются в числе тех тканей, которые получают меньше ресурсов, что может привести к их ослаблению.

Ещё один фактор — несбалансированное потребление макронутриентов. Нехватка белка может быть связана с выпадением волос, дефицит жиров делает их сухими, а недостаток углеводов отражается на обмене веществ и процессах восстановления тканей, что также влияет на состояние волосяного покрова.

Отдельное внимание уделяется микроэлементам. Для волос важны железо, цинк, а также витамины A, C, D и E. Их дефицит способен ухудшать внешний вид и структуру волос.

Наконец, негативную роль играет регулярное употребление сильно обработанных продуктов. Такая пища влияет на метаболизм, способствует развитию нарушений обмена веществ, повышению уровня холестерина и ожирению. Кроме того, продукты с высоким содержанием сахара вызывают скачки инсулина, что приводит к гормональным сбоям, затрагивающим цикл роста волос.

#питание #волосы #белки #здоровье
