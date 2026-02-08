Полное отсутствие дел и обязательств может играть важную роль в поддержании здоровья. Об этом рассказала биомедик М. Трилло в интервью изданию 20minutos.

По словам специалиста, современный ритм жизни приучил людей стремиться к максимальной эффективности. Многие стараются заранее распланировать день так, чтобы каждая минута была занята полезной активностью. В результате мозг практически не получает времени для состояния покоя, когда не нужно решать задачи, общаться или выполнять рабочие обязанности.

Однако, как подчеркнула Трилло, периоды бездействия не менее значимы для организма, чем активная деятельность. Именно в такие моменты тело получает возможность для полноценного восстановления. Отдых от физической нагрузки, социальной вовлечённости и умственного напряжения создаёт условия, при которых запускаются внутренние восстановительные процессы.

Эксперт отметила, что во время подобного отдыха дезоксирибонуклеиновая кислота участвует в исправлении мутаций, накопленных в течение дня. При этом постоянная перегруженность и хронический стресс, возникающие из-за непрерывной активности, со временем могут привести как к физическим, так и к психическим нарушениям.

Ранее доктор А. Коваленко также обращал внимание на важность регулярного отдыха. Он рекомендовал офисным сотрудникам выделять на восстановление от двух до трёх часов в день, а людям, занятым физическим трудом, — от одного до двух часов.