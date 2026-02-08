Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отдых без цели оказался полезным для мозга и тела 0 116

Дом и сад
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отдых без цели оказался полезным для мозга и тела

Полное отсутствие дел и обязательств может играть важную роль в поддержании здоровья. Об этом рассказала биомедик М. Трилло в интервью изданию 20minutos.

По словам специалиста, современный ритм жизни приучил людей стремиться к максимальной эффективности. Многие стараются заранее распланировать день так, чтобы каждая минута была занята полезной активностью. В результате мозг практически не получает времени для состояния покоя, когда не нужно решать задачи, общаться или выполнять рабочие обязанности.

Однако, как подчеркнула Трилло, периоды бездействия не менее значимы для организма, чем активная деятельность. Именно в такие моменты тело получает возможность для полноценного восстановления. Отдых от физической нагрузки, социальной вовлечённости и умственного напряжения создаёт условия, при которых запускаются внутренние восстановительные процессы.

Эксперт отметила, что во время подобного отдыха дезоксирибонуклеиновая кислота участвует в исправлении мутаций, накопленных в течение дня. При этом постоянная перегруженность и хронический стресс, возникающие из-за непрерывной активности, со временем могут привести как к физическим, так и к психическим нарушениям.

Ранее доктор А. Коваленко также обращал внимание на важность регулярного отдыха. Он рекомендовал офисным сотрудникам выделять на восстановление от двух до трёх часов в день, а людям, занятым физическим трудом, — от одного до двух часов.

Читайте нас также:
#отдых #восстановление #стресс #мозг #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Федор Поминальник: почему 8 февраля запрещается долго смотреть в зеркало
Изображение к статье: Как правильно хранить яйца, чтобы белок оставался плотным
Изображение к статье: Почему синий цвет так редко встречается в природе у растений и животных?
Изображение к статье: Почему собаки боятся пылесоса и как помочь своему питомцу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на понедельник
Наша Латвия
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?
Дом и сад
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео