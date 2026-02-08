Baltijas balss logotype
Врач назвал популярные средства, которые бесполезны для иммунной защиты 0 478

Дом и сад
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач назвал популярные средства, которые бесполезны для иммунной защиты

Биологически активные добавки не способны улучшить работу иммунной системы, заявил эндокринолог С. Хан. По словам врача, распространенное мнение о пользе подобных средств не подтверждается, о чем он рассказал в своем телеграм-канале.

Специалист отметил, что добавки с витамином C и цинком не влияют ни на укрепление иммунитета, ни на снижение риска острых респираторных вирусных инфекций, ни на защиту организма от вирусов. Более того, препараты с цинком могут вызывать нежелательные реакции — среди них врач упомянул тошноту и появление металлического вкуса во рту.

Также, по словам эндокринолога, не стоит рассчитывать на положительный эффект от приема элеутерококка, женьшеня и эхинацеи. Эти средства, как подчеркнул специалист, не улучшают функционирование иммунной системы. Аналогичную оценку он дал и иммуностимуляторам, указав, что их эффективность не имеет доказательной базы.

Отдельно врач обратил внимание на сам подход к «поддержке» иммунитета. Он подчеркнул, что при подавленном состоянии иммунной системы не требуется ее стимуляция. Напротив, чрезмерное воздействие на иммунитет может привести к негативным последствиям. Врач указал, что избыточная стимуляция повышает вероятность развития аутоиммунных заболеваний, аллергических реакций и хронических воспалительных процессов.

#медицина #витамины #иммунитет
