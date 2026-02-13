Безусловно, зубы следует лечить у стоматолога, однако, если визит откладывается, существуют способы для временного облегчения боли.

Гвоздика. Чтобы избавиться от болевых ощущений, необходимо разжевать бутон гвоздики, что приведет к выделению масла. Об этом свидетельствует горький привкус во рту. Жевать гвоздичный бутон следует в течение 2-3 минут, а затем прополоскать рот водой. Обезболивающий эффект продлится около 3 часов. Также можно нанести эфирное масло гвоздики на ватку и приложить к больному участку.

Поваренная соль. Растворите столовую ложку соли в стакане теплой воды и прополощите рот.

Чеснок. Разомните дольку чеснока в кашицу, поместите ее в марлевый тампон и держите около проблемного зуба несколько минут.

Сало. Небольшой кусочек свежего или соленого сала разместите между щекой и больным зубом и держите 20 минут.

Экстракт ванили. Нанесите 3-4 капли этого средства, доступного в аптеке, на ватный тампон и приложите к больному зубу.

Мята. Заварите 1 чайную ложку мяты в стакане кипятка и используйте этот раствор для полоскания рта. Также можно прикладывать к месту боли пакетики чая с мятой.

Картофель. Очистите клубень сырого картофеля от кожуры, тщательно промойте и нарежьте на дольки. Прикладывайте кусочки сырого картофеля к зубу до полного исчезновения боли. Для усиления эффекта картофель можно предварительно растереть с поваренной солью.

Активированный уголь. Разотрите таблетку угля в порошок и приложите его к больному зубу. Подождите 3-5 минут, затем тщательно почистите зубы и прополощите рот водой.

Йод. В стакан воды добавьте 4-5 капель йода и прополощите рот.