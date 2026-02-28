Строители не сняли верхний слой почвы, а сохранили естественный рельеф и дренаж, оставив нетронутым банк семян, скрытый в песке. Панели создали особый микроклимат: частичное затенение замедлило испарение, а сток воды с конструкций дополнительно увлажнил междурядья. В результате растения в проходах между панелями оказались крупнее, зацвели на три недели раньше и дали в восемь раз больше цветов и в десять раз больше плодов, чем их сородичи за оградой.

Выживаемость осталась прежней, однако семена сохранили стопроцентную всхожесть благодаря твёрдой оболочке — адаптации к редким дождям.

Проект Gemini стал примером эковольтаики, когда солнечная ферма не уничтожает природу, а способствует её сохранению. Если эта стратегия подтвердит эффективность в засушливые годы, она может изменить подход к размещению солнечных электростанций по всей стране. Пока же случай с викой показывает: пустыня способна одновременно давать энергию и сохранять цветы.