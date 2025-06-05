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Как приготовить щи из щавеля правильно 0 2205

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Как приготовить щи из щавеля правильно

Щи из щавеля — одно из главных блюд летнего сезона. Историк русской кухни Ольга Сюткина подтверждает, что суп из щавеля — это наш специалитет во все времена, вне зависимости от исторического момента и гастрономической моды.

Основной ингредиент щей из щавеля — листочки щавеля. Одно в этом супе расстраивает — щавель темнеет, теряет яркий зеленый оттенок. В старину тушили измельченную зелень с большим количеством жира, после чего ее окраска при варке оставалась неизменной.

Но, не стоит лишний раз подвергать свежую зелень тепловой обработке, при которой неизбежно теряется часть витаминов.

Как приготовить щи из щавеля?

Для приготовления нужно:

говядина (грудинка) — 500 г щавель — 3 пучка лук — 2 шт. картофель — 2 клубня морковь — 1 шт. топленое масло — 1,5 ст. л. петрушка, лук, укроп, кинза соль по вкусу вареные яйца, сметана для заправки

Из мяса сварить белый бульон. Напоминаю, что щи — это заправочный суп, поэтому мы варим бульон без добавления кореньев, так называемый белый бульон. Не забываем готовить при медленном кипении и с приоткрытой крышкой. Бульон у нас должен получиться ароматным и прозрачным. За полчаса до готовности посолить по вкусу. Когда мясо станет мягким — переложить в миску и прикрыть крышкой. Когда бульон готов, вынуть шумовкой овощи.

Пока бульон варится, нужно не сидеть сложа руки. Лук нарезать мелкими кубиками, морковь — соломкой и слегка пассеровать на топленом масле (или на растительном).

Щавель тщательно промыть, обрезать толстые стебли и порубить соломкой. Картофель очистить и тоже нарезать соломкой. Зелень помыть и мелко порубить. Яйца положить в холодную воду и после закипания варить еще 9–10 минут. Остудить.

Как только бульон будет готов, добавить картофель, затем через 5 минут пассерованные лук и морковь. Поварив 5–7 минут, запустить щавель и довести до кипения. Главное, не перекипятить, иначе суп будет безвозвратно испорчен! Заправить зеленью и снять с огня.

Дать щам из щавеля «отдохнуть» минут 10–15 и подавать, заправив сметаной и рублеными яйцами.

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