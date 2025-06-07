Диетолог рассказала о плюсах и минусах овсянки на завтрак

Вначале нужно понять, что покупать в магазине, ведь ассортимент огромный. Например, овсяная крупа и геркулес.

Овсяная крупа, или овсянка — это как раз цельные зерна без всякой термической обработки. А геркулес — это продукт, полученный в результате пропаривания и сплющивания цельного зерна, то есть те самые хлопья, которые многие используют на завтрак. Именно из них можно получить быструю овсяную кашу на завтрак, в то время как цельную крупу нужно варить 45 минут.

«Овсяная крупа — это источник необходимых для жизнедеятельности человека углеводов. Она богата макро- и микроэлементами: кальций, фосфор, магний, железо, йод, а также витамины группы В и витаминов А, Е. Большинство этих полезных веществ содержится в оболочке зерна, которая в хлопьях как раз отсутствует», — отметила эксперт.

Также в овсяной крупе содержится больше клетчатки, чем в геркулесе. Овсянка менее калорийная чем геркулес, в котором больше крахмала и меньше пищевых волокон.

К плюсам овсяной каши на завтрак эксперт отнесла богатый состав, включающий витамины, минералы и клетчатку. Однако специалист советует добавить в кашу еще и источники жиров: масло растительное, молоко. В качестве подсластителя можно использовать немного свежих несладких ягод. Кроме того, можно посыпать семенами кашу или добавить горсть орехов. А чтобы сделать овсяную кашу еще более полезной, можно добавить к ней специи: корицу, куркуму.

«Тем кто хочет похудеть, лучше ограничить потребление овсяной крупы, особенно геркулеса, из-за избытка крахмала в составе. Считается, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта полезно постоянно есть овсянку, но это не так. Овсяная крупа сложно переваривается и может приводить к ухудшению переваривающих свойств желудка», — сказала Фарисеева.

Большим минусом овсяной каши нутрициолог считает добавление к ней при варке коровьего молока. Такой завтрак нежелателен для людей с диабетом, ожирением и метаболическими нарушениями.

«Если не добавить к овсяной каше порцию белка, то такой завтрак будет менее полноценным и насыщенным, что приведет к частым перекусам и как следствие набору веса», — подытожила специалист.