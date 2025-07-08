Baltijas balss logotype

Дата публикации: 08.07.2025
Новый день — новая заварка: почему опасно пить «вчерашний» чай

Многие не видят проблемы в том, чтобы допить вчерашнюю заварку.

Чай в чашках, термосе или в заварочном чайнике, простояв день-два, становится «домом» для микробов, предупредил эпидемиолог Сергей Малоземов.

По словам эксперта, чистый черный или зеленый чай без добавок при комнатной температуре может простоять до суток без серьезных рисков. Однако позже в нем начинается рост микробной флоры, способной вызвать пищевые расстройства. То есть утром чай, заваренный вечером, выпить можно, но вечером лучше приготовить свежий.

Чаи с добавками, например, ягодами, мятой, цветками липы или цукатами лучше выпивать сразу после заваривания. Чай с молоком — самый рискованный вариант. В теплой среде, особенно с добавлением белка, бактерии размножаются молниеносно. Такой напиток не стоит хранить при комнатной температуре даже несколько часов.

А вот чаи на основе ромашки — исключение. Они могут настаиваться дольше, не при этом теряя вкуса и не заражаясь.

«Ромашка, из которой делают чай, имеет медовый оттенок вкуса. И самое главное, она не начинает отдавать веником и не теряет природного вкуса, когда долго настаивается, в отличие от обычного чая», — отметил эксперт.

#здоровое питание
Оставить комментарий

(1)
  • AE
    Al Ekses
    8-го июля

    Очень опасно. Продавцы чаёв получают меньше прибыли, а это нехорошо.

    2
    1

