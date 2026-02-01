Семейный врач, эндокринолог и диетолог Анастасия Самойлова рассказала, что домашние пельмени могут помочь в борьбе с преждевременным старением.

Причина кроется в карнозине, мощном антиоксиданте, который содержится в мясном фарше. Именно он препятствует так называемому «засахариванию» белков — процессу, который ускоряет старение клеток и способствует развитию заболеваний. Наиболее богаты этим антиоксидантом говядина, свинина и баранина.

Врач подчеркивает: пользу приносят именно домашние пельмени, тогда как покупные полуфабрикаты нередко содержат избыточное количество соли, специй и стабилизаторов.

Самойлова рекомендует варить пельмени, а не обжаривать, поскольку именно первый способ приготовления наиболее полезен для организма. Кроме того, из-за высокой калорийности блюда важно соблюдать меру: оптимальная порция, по словам специалиста, составляет 10-15 штук.