Еда и рецепты
Дата публикации: 08.02.2026
Яблочные розы - это замечательная идея для десерта или украшения любого сладкого пирога. Их приготовление не требует особых усилий. Эти цветы придутся по вкусу как детям, так и взрослым, что подтверждено личным опытом. Добавив несколько листиков мяты, вы получите великолепный букет.

 

Ингредиенты:

Сок лимона
Яблоки
Абрикосовый джем
Слоеное тесто
Вода
Корица (по желанию)
Сахарная пудра

Приготовление:

1. Выжмите сок из половины лимона и смешайте его с водой в равных пропорциях.

2. Нарежьте яблоки.

3. Смешайте яблоки с лимонным соком и водой, затем нагрейте в микроволновке в течение 3 минут.

4. Откиньте яблоки на дуршлаг и дайте им обсохнуть.

5. В отдельной посуде соедините 3 столовые ложки абрикосового джема и 2 столовые ложки воды. Нагрейте в микроволновке 1 минуту и тщательно перемешайте.

6. Раскатайте тесто, нарежьте его на полоски, смажьте джемом, выложите яблоки и, по желанию, посыпьте корицей. Затем скрутите в рулетики.

7. Разложите получившиеся изделия по формочкам и отправьте в духовку для выпекания.

Источник: jenskiymir

