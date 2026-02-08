Яблочные розы - это замечательная идея для десерта или украшения любого сладкого пирога. Их приготовление не требует особых усилий. Эти цветы придутся по вкусу как детям, так и взрослым, что подтверждено личным опытом. Добавив несколько листиков мяты, вы получите великолепный букет.
Ингредиенты:
Сок лимона
Яблоки
Абрикосовый джем
Слоеное тесто
Вода
Корица (по желанию)
Сахарная пудра
Приготовление:
1. Выжмите сок из половины лимона и смешайте его с водой в равных пропорциях.
2. Нарежьте яблоки.
3. Смешайте яблоки с лимонным соком и водой, затем нагрейте в микроволновке в течение 3 минут.
4. Откиньте яблоки на дуршлаг и дайте им обсохнуть.
5. В отдельной посуде соедините 3 столовые ложки абрикосового джема и 2 столовые ложки воды. Нагрейте в микроволновке 1 минуту и тщательно перемешайте.
6. Раскатайте тесто, нарежьте его на полоски, смажьте джемом, выложите яблоки и, по желанию, посыпьте корицей. Затем скрутите в рулетики.
7. Разложите получившиеся изделия по формочкам и отправьте в духовку для выпекания.
Источник: jenskiymir
