Психиатр предупредил: популярный завтрак может лишать концентрации на весь день 0 524

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Психиатр предупредил: популярный завтрак может лишать концентрации на весь день

Продукты, которые многие выбирают на завтрак из-за нехватки времени, могут негативно сказываться на способности к концентрации в течение дня. Об этом рассказал психиатр Д. Амен в беседе с изданием Metropoles.

По словам специалиста, люди с плотным рабочим графиком часто отдают предпочтение готовым и сладким вариантам утреннего приема пищи. В их число входят сухие хлопья, овсяная каша с добавленным сахаром, батончики мюсли и другая продукция с высоким содержанием быстрых углеводов.

Амен отметил, что сахар и продукты, которые быстро превращаются в него в организме, являются неудачным выбором для начала дня. Сначала такой завтрак действительно дает ощущение бодрости и подъема энергии, однако этот эффект длится недолго.

После кратковременного прилива сил, как пояснил врач, появляются сложности с концентрацией внимания и ощущение рассеянности. Эти состояния, по его словам, могут сохраняться на протяжении всего дня. В связи с этим психиатр рекомендовал отказаться от сладких продуктов в качестве первого приема пищи.

#сахар #питание #углеводы #завтрак #энергия #здоровье
