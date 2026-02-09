Baltijas balss logotype
Чернослив: врач раскрыл его неожиданные полезные свойства для здоровья

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чернослив: врач раскрыл его неожиданные полезные свойства для здоровья

Гастроэнтеролог рассказал о продукте, способном улучшить фигуру и продлить жизнь

 

Существует мнение, что сушеные фрукты более сладкие и, следовательно, менее полезные, чем свежие. Например, в изюме содержится больше сахара, чем в свежем винограде. Однако это утверждение не относится к черносливу, как сообщает kubnews.

Гастроэнтеролог Илья Невзоров отметил, что чернослив может решить множество проблем со здоровьем и предотвратить развитие серьезных заболеваний. При этом регулярное употребление свежих слив не даст такого эффекта.

Чернослив обладает необычайной полезностью благодаря высокому содержанию питательных веществ. В его состав входят витамины группы В, витамины А, Е и К, никотиновая кислота, калий, железо, фосфор, цинк, медь, марганец и магний. Кроме того, этот продукт является отличным источником клетчатки, что способствует нормальному функционированию кишечника у тех, кто регулярно включает чернослив в свой рацион.

- Более того, благодаря высокому содержанию нерастворимой клетчатки и сахарного спирта (сорбита), чернослив обладает слабительным эффектом. Поэтому его регулярное употребление в натуральном виде или в составе выпечки и компотов помогает предотвратить запоры, - добавил врач.

Польза для здоровья

Канадские исследователи установили, что у людей, которые регулярно употребляют чернослив, наблюдается увеличение прочности костей и, соответственно, снижение риска переломов при травмах и падениях. Для достижения заметного результата необходимо есть чернослив ежедневно не менее трех месяцев подряд.

По словам специалиста, полифенолы — природные антиоксиданты, содержащиеся в сладкой мякоти чернослива, могут защитить от онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых патологий.

Антиоксиданты также замедляют процессы старения организма. Если вы хотите «остановить» время, лучше употреблять чернослив, а не «молодильные» яблоки.

Вред чернослива

Как и любой полезный продукт, чернослив может вызвать проблемы со здоровьем при чрезмерном потреблении. Избыточное количество этого продукта может привести к диарее, вздутию живота и тошноте.

Кроме того, педиатры не рекомендуют ежедневно давать детям чернослив, так как он может спровоцировать аллергические реакции.

Видео