В детстве многие из нас сталкивались с приготовлением говяжьей печени от бабушек и мам. Несмотря на полезные свойства этого субпродукта, дети не всегда были рады его есть. Теперь, будучи взрослыми, мы можем самостоятельно выбирать здоровую пищу, и информации о том, как готовить вкусные блюда из простых продуктов, предостаточно. В этой статье мы расскажем о пользе говяжьей печени и предложим несколько интересных рецептов, которые понравятся всей семье.

Говяжья печень является источником суточной нормы белка и содержит оптимальный набор аминокислот, необходимых для поддержания активного образа жизни.

В её составе присутствуют витамины A, C, D, группы B, а также макроэлементы: кальций, фосфор, магний, и микроэлементы: фтор, цинк, железо.

Калорийность продукта составляет около 130 ккал на 100 г, что делает его подходящим даже для тех, кто придерживается диеты.

Благодаря своему богатому составу, говяжью печень рекомендуют даже беременным женщинам, так как она помогает справиться с токсикозом, улучшает состояние волос и ногтей, а также предотвращает послеродовые растяжки.

Другие полезные свойства:

* Способствует улучшению зрения;

* Улучшает состав крови;

* Помогает при анемии, повышая уровень гемоглобина;

* Укрепляет нервные клетки, и это лишь часть её достоинств.

Вред и противопоказания

Тем не менее, в некоторых случаях говяжья печень может навредить организму, если употреблять её в избытке. Это может привести к накоплению мочевой кислоты, холестерина и избыточному жиру.

Продукт не рекомендуется людям пожилого возраста, страдающим от ожирения, а также имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Способы приготовления

Говяжью печень можно жарить, тушить или варить. Всё зависит от ваших предпочтений и кулинарных навыков.

Однако важно не превышать время термической обработки, так как длительная варка или жарка могут негативно сказаться на качестве печени — она станет жесткой и безвкусной.

Наиболее популярным способом является жарка, так как это один из самых простых методов приготовления вкусного блюда.

Тем не менее, для тех, кто следит за фигурой, более предпочтительными являются варка и тушение.

Секреты приготовления говяжьей печени, чтобы она не стала жесткой

Говяжья печень не является капризным продуктом, но требует к себе особого внимания.

Подготовка занимает больше времени, чем само приготовление. Технология обжарки проста, но её нужно соблюдать, пишет kuban24.tv. Если передержать печень на сковороде, она станет жесткой и сухой. В то же время, соблюдая простые правила, вы сможете получить сочное и нежное блюдо, которое станет вашим фирменным рецептом.

Степень свежести говяжьей печени

Не имеет значения, какую печень вы покупаете — замороженную или охлажденную. Продавец может уверять вас в её свежести, но важно оценить внешний вид. Качественная говяжья печень должна быть мягкой, блестящей и насыщенного темно-бордового цвета. Не стесняйтесь пощупать печень — она должна быть упругой. У правильной печени также должен быть сладковатый запах. Царапины, вмятины, засохшие участки и пятна другого цвета недопустимы.

Подготовительный этап

Какой бы рецепт вы ни выбрали, сначала очистите печень от прожилок и пленок, которые могут испортить вкус блюда и сделать его жестким.

Существует два способа облегчить удаление пленок — опустить очищенную печень в кипяток на 30 секунд или охладить её в морозильнике на несколько минут.

Устранение горечи

Вымачивание печени делает её более нежной и избавляет от горьковатого привкуса.

Можно смешать две столовые ложки соды и столько же соли в 5 литрах воды или замочить печень в молоке. Для вымачивания достаточно 30 минут, но в молоке можно оставить печень на несколько часов, если у вас есть время.

После вымачивания промойте печень под проточной водой, просушите и следуйте выбранному рецепту.

Отбивка печени

Если вы планируете жарить или тушить печень большими кусками, её можно предварительно слегка отбить, завернув в пленку или накрыв пергаментом.

Для сочности оберните стейки из печени тонкими ломтиками бекона. В этом случае печень можно готовить не только на сковороде, но и на гриле, что придаст блюду хрустящую корочку.

Перед приготовлением замаринуйте печень на пару часов в соевом соусе с чесноком и имбирем или любимыми специями. Промывать печень после маринада не нужно, солить тоже.

Обваляйте печень в панировке — муке или сухариках с добавлением чеснока и других приправ.

Можно приготовить печень в стиле «бефстроганов», нарезав её тонкими ломтиками одинакового размера и толщиной около полутора сантиметров. Такие кусочки быстро приготовятся и останутся сочными.

Сколько жарить говяжью печень?

Быстро, очень быстро. Если жарить даже свежую печень слишком долго, она станет сухой и жесткой.

Жарить печень достаточно 10 минут. Тушить в сметане или соусе — максимум 15 минут.

После жарки накройте сковороду и дайте блюду настояться несколько минут.

Солить говяжью печень, если соль не использовалась в маринаде, следует в самом конце приготовления.

Полезные и вкусные рецепты

Жареная печень по-домашнему

Универсальный рецепт для любого случая.

Для приготовления понадобятся:

500-600 г печени;

1 яйцо;

1-2 зубчика чеснока;

1 ч. л. сахара и соли;

0,5 ч. л. соды;

1 головка лука;

подсолнечное масло;

кукурузная мука (для панировки).

Пошаговая инструкция:

1. Промойте печень и нарежьте её.

2. Для соуса смешайте в любой ёмкости яйцо, соль, сахар, соду и натёртый чеснок. Облейте получившейся массой кусочки печени и оставьте мариноваться на 2-2,5 часа в прохладном месте.

3. Обжарьте лук.

4. Обжарьте печень на сковороде, предварительно обваляв в муке.

5. Через 3-5 минут добавьте жареный лук, хорошо перемешайте, накройте крышкой и потушите на медленном огне ещё около 5 минут.

Оладьи из говяжьей печени

Для настоящих гурманов. Уверяем, ваши близкие попросят добавки!

Ингредиенты:

печень — примерно 600 г;

луковица — 1-2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 60 мл;

манка — 150 г;

специи по вкусу.

Пошаговая инструкция:

1. Подготовьте говяжью печень, очистите её от пленки, промойте и нарежьте некрупными кусками.

2. Измельчите печень, чеснок и лук в блендере (можно использовать мясорубку).

3. В полученную массу добавьте манку и специи, хорошо перемешайте.

4. Выложите на разогретую сковороду, придайте форму оладий и обжарьте с обеих сторон до готовности.

Источник: dietology.pro