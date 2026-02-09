Зима — время для домашних квашеных салатов и закусок.
Знакомая нам квашеная капуста готовится из белокочанной капусты, в то время как для кимчи используется пекинская капуста. Обычно этот процесс требует больших объемов, и в Корее заготовка кимчи становится семейным мероприятием. Порой собирают до 60 кочанов для заготовки — это обычное дело на родине этого блюда. Способом приготовления поделились на канале FoodKor.
В данном рецепте используется всего один кочан, и он немного проще классического варианта. Вы сможете справиться с ним самостоятельно.
Кимчи из пекинской капусты
Ингредиенты:
1 кочан пекинской капусты;
100 г дайкона;
1 морковь;
1 луковица;
4 зубчика чеснока;
4 стебля зеленого лука;
3 см корня имбиря;
2 ст. л. соевого соуса;
1 ст. л. морской соли;
1 ст. л. поваренной соли;
½ ст. л. сахара;
½ ст. л. рисовой муки;
1 ст. л. паприки;
1 ч. л. хлопьев чили.
Приготовление:
Разрежьте кочан капусты вдоль на 4 части. Смешайте оба вида соли и равномерно посыпьте каждый лист капусты. Поместите в большую миску, залейте 500 мл холодной воды, накройте пленкой и уберите в холодильник на ночь. Каждые полтора часа переворачивайте капусту.
Слейте рассол в небольшую кастрюлю, добавьте сахар и рисовую муку. Доведите до кипения и готовьте на медленном огне около пяти минут, пока не получится густая масса. Остудите, затем добавьте соевый соус, паприку, хлопья чили и тщательно перемешайте.
Мелко нарежьте оба вида лука, измельчите чеснок и натрите имбирь на мелкой терке. Соедините с пастой из рисовой муки и перемешайте с помощью погружного блендера. Дайкон и морковь нарежьте тонкими полосками и добавьте к пасте.
Достаньте капусту из холодильника. Распределите острую пасту с овощами между листьями и плотно уложите в контейнер с герметичной крышкой. Оставьте для ферментации на 24 часа, а затем уберите в холодильник. Блюдо станет вкусным уже через четыре дня.
Источник: 1001sovet
Оставить комментарий