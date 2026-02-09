В эпоху «латте на альтернативном молоке» трудно найти человека, который не знаком с вкусом нашего сегодняшнего героя. Кокосовое молоко — что это такое, чем оно полезно и может ли навредить? Давайте разберемся.

Чтобы получить кокосовое молоко, недостаточно просто вскрыть кокосовый орех. Жидкость, находящаяся внутри, называется кокосовой водой. Она также вкусная и полезная, но это не молоко. Кокосовое молоко изготавливается из мякоти ореха, которую измельчают с небольшим количеством горячей воды, отжимают, а затем снова растирают. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не получится белая мутноватая жидкость, чуть более прозрачная, чем коровье молоко, сообщает kuban24. По сути, кокосовое молоко представляет собой эмульсию из кокосового масла и воды.

В тех регионах, где кокосы растут и молоко из них не является экзотикой, у напитка есть свои названия. Например, в Малайзии, Брунее и Индонезии его называют «сантин». На Филиппинах кокосовое молоко известно как «гата», а в Таиланде — «катхи».

Кокосовое молоко занимает важное место в тайской и восточно-азиатской кухне. Оно также является отличным выбором для тех, кто по каким-либо причинам избегает молока животного происхождения.

Польза кокосового молока

Этот растительный продукт не вызывает проблем с пищеварением у людей, непереносимых лактозу. Однако это далеко не все его преимущества.

Кокосовое молоко богато витаминами группы В, С, А, РР и Е, а также минералами: железом, калием, магнием, фосфором, марганцем, селеном, цинком и натрием.

Благодаря высокому содержанию жиров, кокосовое молоко прекрасно насыщает и обеспечивает организм энергией. Оно положительно влияет на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, поддерживает общий тонус и помогает справляться со стрессами. Кроме того, продукт способствует снижению уровня холестерина в крови и служит профилактикой атеросклероза, инсультов и инфарктов. Калий помогает уменьшить отеки, выводит лишнюю жидкость из организма и снижает артериальное давление.

Специалисты также отмечают положительное влияние кокосового молока на пищеварение и обмен веществ. К тому же, его калорийность не высока — 181 ккал на 100 г продукта, так что в разумных количествах оно не повредит фигуре. Главное — не переусердствовать.

Более того, исследования показывают, что триглицериды со средней длиной цепи, содержащиеся в кокосовом молоке, могут способствовать снижению веса.

Не стоит забывать и о поддержке иммунной системы (витамин С), здоровье глаз (витамин А), а также костей и зубов (фосфор).

Селен обладает антиоксидантными свойствами, способствует продлению молодости клеток, уменьшает воспаления и помогает в профилактике многих серьезных заболеваний. К тому же, он полезен для красоты кожи.

Вред и противопоказания

Так что же, кокосовое молоко — это эликсир здоровья, молодости и красоты? Да, но, как и у всего, у этого продукта есть противопоказания и возможные побочные эффекты.

Кокосовое молоко может вызвать аллергическую реакцию, поэтому его не рекомендуется давать детям до трех лет и употреблять во время грудного вскармливания.

Людям с диареей не стоит пить кокосовое молоко. Также его следует избегать при обострении язвы желудка или гастрита.