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Жителям Латвии пообещали среднюю зарплату в 3200 евро. И даже сказали, когда это будет 12

Бизнес
Дата публикации: 19.02.2025
BB.LV
Cтроители в Латвии без работы не останутся.

Cтроители в Латвии без работы не останутся.

ФОТО: LETA

В 90-х годах прошлого века инженеры и квалифицированные рабочие были вынуждены торговать на базаре, чтобы свести концы с концами. Сегодня рынок труда, можно сказать, возвращается к «новой нормальности».

Про то, что нужно народному хозяйству Латвии и где может быть наш «прикуп», рассказываем на основании данных, представленных в феврале Министерством экономики на Комиссии Сейма по долгосрочному развитию.

Прогноз на десятилетие

…сделало ведомство Викторса Валайниса (Союз «зеленых» и крестьян) – и он выглядит вполне конкретно, оттого и весьма фантастично.

Итак, размер экономики Латвии (в разрезе ВВП) должен удвоиться. Экспорт – составить 85% от ВВП (сейчас 64%), частные инвестиции – 25% (пока что 18%), производительность труда – 95% от средней по Евросоюзу (ныне 60%).

Но, конечно же, нас интересуют зарплаты. В 2023 году у нас до вычета налогов начисляли 1537 евро. В 2027 году, говорят, будет 2000 евро. Ну а в 2035 году «брутто» обещают более 3200 евро. Что же, можно жить, хотя... кто же знает, какие через 10 лет будут цены?

На самом деле впечатляют не только эти цифры, но и заявленный локомотив экономики – им опять должна стать обрабатывающая промышленность. Затем, как водится: торговля; профессиональные, научные и административные услуги; информационно-коммуникационные услуги; операции с недвижимым имуществом; строительство; транспортно-складское хозяйство; государственное управление; образование; сельское и лесное хозяйство; здоровье и соцобеспечение; прочая промышленность; финансы; искусство и отдых; размещение и общественное питание. В такой убывающей динамике и будет спрос на трудящихся.

При этом предложение рабочих рук в Латвии все меньше: если 20 лет назад был 1 миллион трудоспособного населения, то сейчас говорят где-то о 870 тысячах. Но к 2030 году ожидают 908 тысяч.

Кого будут нанимать, от кого избавляться

Во главе первой десятки самых востребованных профессионалов – старшие инженерные и научные специалисты. За ними следуют: строители; инженерно-научные специалисты; специалисты по коммерческой деятельности и управлению (администрации); работники сферы индивидуальных услуг; специалисты информационных технологий; старшие специалисты сферы информационно-коммуникационных технологий; старшие специалисты здравоохранения; старшие специалисты в сфере права, социальных и культурных вопросов; руководители производственных и специализированных услуг.

То есть 8 из 10 наиболее интересных для рынка труда вакансий – в сфере руководящих позиций, и только строителей и работников сферы индивидуальных услуг (ухода) можно отнести к «простым» специальностям.

На другом краю пищевой цепочки те, чьи навыки будут нужны с каждым годом все меньше: торговые работники; сотрудники по учету и регистрации; сборщики отходов; персонал по обслуживанию клиентов; старшие специалисты сферы образования; конторские служащие и операторы офисной техники; водители специализированного транспорта и операторы оборудования; персонал по уборке; сельские труженики в сфере индивидуального потребления, рыбаки, охотники и сборщики ягод.

Почему эти профессии становятся не нужны? Потому что в последнее время капитал отлично внедряет системы искусственного интеллекта: клиентов в банках обслуживают программы-роботы, в магазинах ставят автоматизированные кассы, автозаправки массово переходят на формат самообслуживания. К покупке туристических услуг и заказу авиабилетов онлайн мы вообще уже привыкли, уже и кассы пригородных электропоездов сменились покупкой электронного билета. То есть стремительно вымывается посредник между товаром (услугой) и потребителем.

И все же в 2029–2034 гг. Латвии обещано 132,1 тысячи новых рабочих мест. Из них подавляющее большинство, т.е. 69% – может быть создано при помощи замещения. Как цинично шутят в интернете, «одна барышня уволилась с позиции уборщицы в супермаркете и стала ведущей фэшн-блога, потому что не все ведь могут быть уборщицами в супермаркете».

Время высшего образования

30 лет назад, когда капитал ковался людьми, не обогащенными излишним интеллектом, разумеется, были среди «рыцарей первоначального накопления» и кандидаты с докторами, но львиную долю составляли просто физически крепкие молодые люди с навыками единоборств. Однако сейчас они (если еще живы) готовятся к выходу на пенсию, передавая бизнес детям, которые уже получили хорошее образование. И в ближайшем будущем вузовский диплом и у нас, как в любой стране Европы, станет в Латвии «картой доступа» к хорошей работе. То есть с начальным или средним образованием получить более-менее достойно оплачиваемую работу будет вообще нереально.

С другой стороны, уверенности в будущем придает не только вузовский диплом. Квалификация, полученная в колледже или ремесленной школе, вполне может обеспечить стартовые условия не хуже, чем у бакалавра. Поскольку, по статистике, самая распространенная фраза, которую сегодня произносит новоиспеченный филолог: «Свободная касса!» (юмор из Сети, но, как говорится, в каждой шутке лишь доля шутки).

А кто работать будет?!

Все это, по оценкам Минэкономики, будет происходить на фоне растущей иммиграции в Латвию, которая поможет превозмочь естественную убыль населения и при нынешних 1,87 миллиона человек сохранить через 15 лет численность латвийцев хотя бы... 1,76 миллиона. При этом постоянно будет сохраняться умеренная безработица – около 5%. Поскольку, если меньше, уже наступит перекос в смысле тотального дефицита труда.

А что у нас с аутсайдерами спроса? С удивлением обнаружим там такие сферы, как искусство и развлечения, финансы и операции с недвижимостью. Хотя ведь именно туда в последние десятилетия активно шло молодое поколение.

Но интернет и искусственный интеллект пощады не знают и вполне себе замещают... творцов. Купля-продажа объектов отлично осуществляется при помощи виртуальных платформ и дистанционных операций с нотариусами и регистрами. Банковские операции теперь происходят путем нескольких кликов на экране, ну а в сети инвестиций и кредитов заманивают выверенные под персональный профиль и адресованные лично вам «заманухи» в электронной почте и соцетях. Вкалывают роботы!

Одно теперь остается для всех энергичных молодых людей – индустрия. Поскольку матценности сами себя не произведут, и стоимость роботизации промышленных отраслей в Латвии по-прежнему выше, чем ручной, хотя и высококвалифицированный, труд. Так что почва для умеренного оптимизма – получить-таки пенсию, которую будут зарабатывать в том числе и твои дети. Если, конечно же, удачно срастутся внешние факторы.

#экономика. прогнозы
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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Комментарии (12)

  • VS
    Vad Sorry
    20-го февраля

    Я всем обещаю к 2345 году у всех будет по 100 миллиардов, а сейчас нужно просто всё что есть отдавать президенту!!!

    12
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го февраля

    для особо.... ссылка - pravosudija.net/article/izveshchenie-razyasnenie-ck-kpss-i-sm-sssr-po-statutu-latviyskoy-respubliki-ot-17122019-no

    5
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го февраля

    Димдимыч Серыйволкович, жду доклада по спец каналу об обстановке в СБ Латвии. такми не доложился

    7
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го февраля

    печатный станок в США. бюджеты Латвии Литвы Эстонии формируются в США на основании закона США от 1956г, а так же фиксируется на субсчете Госбанка СС СР

    13
    2
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го февраля

    Выпей таблеток уже...госбанк сс ср. 🙄

    2
    14
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го февраля

    Ну очень много всего и всякого написано. Только один вопрос:"За счёт чего будет расти ВВП Латвии?". Станет больше денежной массы? С чего бы это, где предпосылки? Печатного станка в Латвии нет, он в Германии. И в ближайшее время он самой Германии очень сильно понадобится! Значит остаётся только уменьшение численности населения. Напомню что ВВП это обычное соотношения количества денег в государстве к численности населения того же государства. Теперь надо вспомнить прогнозы ООН по численности населения Латвии:"...к 2100 году 410-430 тысяч человек." А вот теперь тот вопрос, над которым должен задуматься каждый житель Латвии в не зависимости от гражданства:"А каким таким образом правительство Латвии должно резко и катастрофически понизить численность населения почти на 1 млн человек за 50-70 лет?" У меня есть только один логический ответ -- "Украина-2". Выборы не за горами. Думайте за кого голосуете и выбирайте правильное для себя решение. Потому что ответственность за него предется нести не только своим здоровьем и жизнью, но и будущим своих детей и внуков. И сейчас мы знаем намного больше чем 3 года назад. Всем хорошего дня.

    40
    1
  • VS
    Vad Sorry
    19-го февраля

    Только разводить , пугать войной и воровать ..на всё что способна наша правящая элита, гонять по миру и учить всех демократии в реальности все проекты банкроты население вымирает

    66
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Vad Sorry
    19-го февраля

    ...украинцы наверное тоже так думали вначале. А теперь их ни о чем не спрашивают, просто физически уничтожают. И скоро "голодомор" им будет казаться раем.

    10
    0
  • Д
    Дед
    19-го февраля

    Ага, помним, через 8 лет, как в Финляндии, через 5 лет, как в Европе, план до 2020 года, план до 2025 года, хоть что то выполнено? Теперь план до 2035 года- блажен, кто верует. Может и будет 3200, только купишь за них буханку хлеба.

    64
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го февраля

    элитка Латвии в 1991 обещала-скоро будем жить как в Швейцарии. получился Гондурас

    76
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    19-го февраля

    после 2026 будут Сов рубли, евро выкидывайте в мусорку. мин зп с 1992 установлена в 250 р (1 гр золота - 1 руб)

    19
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го февраля

    Не уверен что в 2035 сохранится еврозона и евро. И что скоро (ближайшие несколько лет) не будет тяжёлого эконмического кризиса в еврозоне по причине прокорма хохлов и отсутствия финансов на это (включат печатный станок) и швыряние бабла в пустоту оборонки своих стран. При этом дорожайшее производство из за дороговизны ресурсурсов и рабсилы. Да плевать, в общем. Статейка уровня-"через 20 лет мы будем жить при коммунизме". Иммигранты? Разве что с квалификацией чуть выше, чем у обезьян.

    52
    0
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