МВФ критикует снижение взносов во втором пенсионном уровне

Международный валютный фонд (МВФ) критически оценивает принятые в последние годы спорные решения Сейма, касающиеся введения дополнительного налога на прибыль банков, а также перенаправления части социальных взносов со второго пенсионного уровня на первый, пишет LETA.

Руководитель миссии МВФ в Латвии Луис Брандау-Маркес, отвечая на вопрос о том, как фонд оценивает введённый в этом году солидарный взнос, который зарегистрированные в Латвии кредитные учреждения должны выплачивать до 2027 года с прироста прибыли, полученного благодаря изменениям ставок EURIBOR, указал, что МВФ видит в этом потенциальный риск искажения рынка. В частности, вместо того чтобы активнее кредитовать предприятия, банки могут предпочесть кредитование недвижимости, поскольку это долгосрочные займы, и таким образом можно распределить налоговую нагрузку на многие годы.

"В свою очередь, например, в случае кредитов предприятиям, которые обычно выдаются на гораздо более короткий срок, это сделать труднее. Это может повлиять на экономическую активность, поскольку кредиты бизнесу, как правило, обеспечивают более высокую производительность, чем, например, кредиты на недвижимость, которая обычно связана с низкой производительностью. Это одна из наших основных обеспокоенностей, что может возникнуть нежелательный побочный эффект, и поэтому мы считаем, что правительству следует пересмотреть данный налог", – подчеркнул Брандау-Маркес.

Также МВФ критически оценивает вызвавшее широкую дискуссию решение о перенаправлении одного процентного пункта социальных взносов со второго пенсионного уровня на первый, в результате чего взносы во второй уровень были снижены с 6% до 5%.

"Двигаясь вперёд, важно пересмотреть взносы во второй уровень и, возможно, их увеличить, чтобы можно было обеспечить более высокую доходность. Речь идёт не только о том, как повысить доходность, но и, возможно, о необходимости увеличения самих взносов", – отметил руководитель миссии МВФ.

Кроме того, он указал, что в целом вызывает обеспокоенность снижение показателя замещения дохода – отношения пенсий к средней зарплате.

МВФ считает, что пенсионная система Латвии с её тремя уровнями и системой обязательных и добровольных взносов хорошо структурирована, однако в то же время важно увеличивать взносы во второй и третий пенсионные уровни, а также обеспечить использование подхода жизненного цикла в пенсионных фондах, чтобы повысить доходность.

Ранее сообщалось, что миссия МВФ работала в Риге с 26 мая по 6 июня. МВФ ожидает, что рост реального валового внутреннего продукта Латвии в этом году составит около 1%, а инфляция вырастет примерно до 3%.